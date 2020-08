“Lucifer”: Esto es lo que nos trae la temporada 5 de la exitosa serie de Netflix

El soberano de los infiernos más deseado regresa este 21 de agosto a Netflix. Sí, como lo lees. La exitosa serie “Lúcifer” vuelve a la plataforma con su temporada 5, en dos tandas de episodios diferentes y con un poco de polémica.

Los seguidores de esta serie han vivido una verdadera agonía. Luego de tres temporadas en FOX los hicieron despedirse del ángel caído. No obstante, Netflix lo rescato para traer dos temporadas más. Ahora que se estaban preparando para que la quinta fuera la última fue anunciada una sexta temporada que aún no cuenta con fecha de estreno. Nosotros te contamos qué nos trae la 5 temporada.

Te explicamos al principio que “Lucifer” llegará en dos tandas de episodios distintos a Netflix. Esto es porque el 21 de agosto se estrenará la primera mitad de la temporada 5. Posteriormente, se proyectará la segunda tanda de episodios y finalmente vendrá la temporada 6. Para la alegría de la fanaticada, ahora es que queda “Lucifer” para rato.

Tambalea el trono del rey en esta temporada de Netflix

En la cuarta temporada de Netflix nos dimos cuenta de que el Infierno no puede estar sin gobernar. También nos fijamos de cómo Lucifer volvió a su trono a mandar sobre los demonios. No obstante, algo ya no es igual.

El rey del Infierno ahora tiene sentimientos por los humanos. A esto se le suma el hecho de que sus súbditos tienen conocimiento de sus debilidades, de manera que parece que no se mantendrán al margen de todo esto. Ahora, Lucifer tendrá que luchar por ocupar su lugar ante unos demonio que ya no son sumisos ante él.

El amor por la humanidad y por Chloe

Como todos sabemos, Lucifer ha experimentado un profundo amor por la humanidad. Incluso, Netflix nos mostro cómo Amenadiel tomó la decisión de quedarse en la Tierra al lado Linda. Es tanta su fe en los humanos que el bondadoso hermanito le dijo adiós a su idea de llevarse a Charlie al cielo. Todo parecía que lo íbamos a perder de vista. No obstante, se le revela que su lugar más seguro en estar con su propia familia.

El amor formará parte de la tempora 5 de "Lucifer". - Agencias

Al final de la cuarta temporada de Netflix vimos el beso que tanto esperábamos. Lúcifer y Chloe han expresado lo que sienten el uno por el otro. Así que esto se convertiría en un episodio espectacular si no fuera porque el ángel caído tiene que volver a asumir sus obligaciones en el Infierno.

Cambios, amor y lucha es lo que nos trae Netflix con esta temporada 5 de “Lucifer”. Todos estamos ansiosos por saber cuál será el destino del ángel rebelde que ha desarrollado su lado bueno.

