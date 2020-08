Las series más raras de Netflix perfectas para un maratón de suspenso

Si eres de las que ama el suspenso y lo excéntrico, entonces hay unas series de Netflix que debes ver y son perfectas para un maratón este fin de semana.

The OA

Esta es una de las series más extrañas de la plataforma de streaming, y cuenta la vida de una joven rusa ciega que desaparece misteriosamente, y años más tarde llega al barrio en el que vivía con la diferencia que ya podía ver.

Los capítulos van mostrando el misterio de su desaparición y dónde estuvo todos estos años, en los que además se hizo múltiples cicatrices en la espalda.

Dark

Dark es una de las series favoritas de Netflix que causó revuelo recientemente por el estreno de su tercera temporada, pero si no sabías de ella o no la has visto, sin duda debes verla.

Es una serie alemana de suspenso que te mantendrá pegada al sillón, y a la que debes prestarle mucha atención desde el principio porque si parpadeas, te costará entender su trama e historia.

Dark muestra la historia de varios personajes que viven en un pueblo alemán donde hay una central nuclear y todo comienza con la desaparición de un niño, que desencadenará inesperados acontecimientos.

Black Mirror

Esta serie es diferente a cualquiera y muy excéntrica, pues cada capítulo está desconectado del anterior, no es una secuencia, cada uno cuenta una historia.

Black Mirror muestra los peligros que tiene la tecnología, y cómo sería el mundo si ella nos controlara y nos convirtiéramos en esclavos de ella, algo que muy pronto podría pasar, así que sin duda te ayudará a reflexionar también.

Ozark

Ozark es de las mejores series de suspenso y también de las más extrañas de Netflix, donde muestran la historia de una familia ejemplar que esconde un secreto oscuro, y es que se encargarán de blanquear dinero de droga de uno de los narcotraficantes más famosos de México.

