Michelle Obama habló de su paso por la menopausia como primera dama y demostró que no hay que avergonzarse

Después que Michelle Obama confesara que iba a estrenar su podcast, este nuevo contenido está dejando grandes mensajes que invitan a la reflexión y a conocerla un poco más, como fue el primer episodio donde contó qué la enamoró de Barack Obama.

Ahora, la escritora se sentó a conversar con la ginecóloga Sharon Malone sobre la importancia de la salud íntima femenina, con quien soltó detalles personales sobre su paso por la menopausia cuando aún era la primera dama de Estados Unidos.

“Quiero que mis hijas crezcan buscando información, porque la sexualidad se vincula a otras cosas relacionadas con la salud”, empezó a relatar la madre de dos jóvenes, Malia de 22 años y Sasha de 19 años, según People.

“Nuestro nivel de confort con nuestra salud sexual está directamente vinculada a nuestro bienestar físico y general”, aseguró, cuestión que la ha llevado a normalizar este tipo de mensajes que para muchas mujeres puede ser incómodo de hablar o atender.

De hecho, como muestra de lo importante que es compartir las propias experiencias para que los demás puedan aprender, expresó que en una ocasión durante un vuelo presidencial sufrió un fuerte sofoco por la disminución natural de sus hormonas.

“Era como que alguien había puesto un horno adentro de mí y lo había prendido a lo más alto. Y luego todo empezó a derretirse. Y pensé: ‘Esto es una locura, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto"", reveló la abogada de profesión.

"Lo que pasa con el cuerpo de una mujer es importante. Es algo importante de tener un espacio en una sociedad porque la mitad de nosotras pasa por esto, pero estamos viviendo como que no pasa”, añadió.

Por este motivo invitó a las mujeres a dedicarse a la autoexploración para detectar enfermedades tempranas, visitar regularmente a su médico y conversar entre féminas sobre sus dudas y problemáticas porque no hay nada de que avergonzarse.

