The Umbrella Academy: 10 datos que no conocías sobre la exitosa serie de Netflix

A finales de julio The Umbrella Academy estrenó su segunda temporada. La serie de Netflix se ha mantenido en tendencia desde que comenzó y la plataforma lo sabe. Resulta una de las producciones del momento y hay 10 datos que seguramente no conocías sobre ella y nosotras te los contamos.

Está producción ha fascinado a todos sus seguidores debido a que tiene una historia poco convencional. Narra la vida de un grupo de jóvenes héroes que poseen súperpoderes y luchan por salvar a la humanidad.

1.- El escritor también es cantante

El escritor de The Umbrella Academy, Gerard Way quien en cuyos comic se inspira la serie también es cantante. De esta manera su voz se puede escuchar en tres canciones de la serie como son " Felices juntos ", "Sombra nebulosa del invierno " y " Aquí viene el final ".

2.- No usan celulares

Uno de los datos más curiosos de The Umbrella Academy es que sus personajes no utilizan celulares. Esto aunque la producción está ambientada en 2019. Todos los protagonistas se comunican mediante teléfonos públicos.

3.- Five es menor de edad

El actor Aidan Gallagher quien interpreta a Five (o Cinco) cuenta apenas con 16 años. Este fue el motivo por el que el actor no participó en los set cuando se rosaban escenas de tiroteos. La ley de trabajo infantil lo prohíbe. Para el personaje se utilizó un doble de cuerpo que luego fue cambiado por computadora.

4.- Una frase particular

En la cresta de la mansión de la serie The Umbrella Academy se puede ver una frace que dice "Ut Malum Pluvia". En español esta se traduce en "Cuando llueva el mal".

5.- Una sola actriz y tres personajes

La actriz Heather Sanderson no es muy conocida en el ámbito de las series. La mayoría de las veces tiene roles secundarios o mínimas apariciones en shows de televisión. No obstante, en The Umbrella Academy actúa en tres episodios. Lo extraño del caso es que en cada uno le da vida a un personaje diferente.

6.- Colm Feore y su éxito en los comics

La serie el actor Colm Feore le da vida a Sir Reginald Hargreeves. Éste es el padre adoptivo y quien fundó a The Umbrella Academy. Se trata de cuarta vez que Feore interpreta un personaje en la adaptación para la televisión de un cómic. También participó en "The Amazing Spider-Man 2", "Thor" y "Gotham".

7.- Un actor lleno de poderes

El actor Robert Sheehan en la serie le da vida a Klaus, quien cuenta con el poder de hablar con los muertos y lograr que ellos hagan lo que les pide. No obstante, no es la primera vez que el artista tiene “súperhabilidades”. Sheehan hizo el papel de Nathan Young en la serie "Misfits". Allí su su personaje era inmortal y también podía comunicarse con los muertos.

El actor Robert Sheehan ya había interpretado otro personaje que también hablaba con los muertos. - Agencias

8.- Un motel y dos series

El motel en el que se quedan Hazel y Cha Cha durante la primera temporada es el mismo que se empleó en la también exitosa serie de comedia "Schitt's Creek". El edificio tiene el nombre de "Rosebud Motel". Esto en homenaje al clásico del cine "Ciudadano Kane".

9.- Los nombres

En los cómics originales en los que se basa The Umbrella Academy, todos hermanos cuentan con un nombre en clave aparte de los números. Sin embargo, en la serie solamente se menciona es el de Luther, que es "Spaceboy".

10.- Allison es de raza blanca

En los comic el personaje de Allison es de raza blanca. Sin embargo, en la serie interpretado por una actriz afroamericana. Esta idea fue planteada por Steve Blackman y Gerard Way lo aceptó. Así fue como castearon a Emmy Raver Lampann.

Estamso seguras de que no conocías estos datos de la serie del momento. Esperamos que ahora que te los hemos enseñado puedas disfrutar aún más de The Umbrella Academy.

