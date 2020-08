La esposa de Daddy Yankee compartió los secretos con los que perdió peso en la cuarentena

A lo largo de la cuarentena hemos visto muy enfocado a Daddy Yankee en su plan de pérdida de peso que ha arrojado resultados más que obvios, sin embargo, contagió a su esposa, Mireddys González, quien también muestra un cambio radical.

Como pareja han enfrentado este reto juntos formando otro capítulo más de sus 25 años de historia en común que inició con un romance en la adolescencia. Después de tres hijos, la fama y los éxitos del intérprete de "Gasolina", ahora tocó atender la salud.

Daddy Yankee demuestra que Acuario es fiel para toda la vida No abren su corazón con facilidad pero cuando lo hacen, van en serio.

Bajo esa premisa, el reguetonero inició hace varios meses el camino que consistió en una dieta balanceada con una intensa rutina de ejercicios dirigida por su entrenadora, Ana Sánchez, según contó su propia esposa en Instagram y reseñó People.

“A todas las chicas que me han preguntado cómo he bajado tanto de peso, aquí les digo lo que a mí me ha funcionado. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes, yo hago las rutinas que me envía online mi entrenadora. Esto lo combino con cinco comidas (cada tres horas) que están por porciones pequeñas”, explicó González.

En el caso de Mireddys alcanzó a reducir más de 20 libras, exactamente 23 kilogramos en cinco meses aproximadamente, que ha coincidido con el aislamiento social, perdiendo cuatro libras por mes en promedio.

Daddy Yankee y su esposa. - Instagram

Sobre su nueva alimentación aseguró que dejó "los refrescos, sólo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad”.

"Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario”, se sinceró con sus más de 900 mil seguidores.

Te recomendamos en video: