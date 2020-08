Actriz Florinda Meza reveló por qué no tuvo hijos con “Chespirito” y nosotros te lo contamos

La actriz Florinda Meza y el productor y también actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, mantuvieron una de las relaciones más sólidas de la farándula latinoaméricana. Sin embargo, la pareja nunca tuvo hijos y ahora la artista ha decidido revelar por qué.

La relación entre Florinda y “Chespirito” fue muy comentada cuando se dio a conocer al público. Ambos ya eran actores famosos y reconocidos. Esto por las producciones de Bolaños, quien además de "El Chavo del 8", también creó "El doctor Chapatín" y "El Chapulín Colorado".

"Fue un escándalo. Todo mundo estaba contra nosotros. Muchos se ensañaron conmigo. Me criticaron. Él sufrió por eso. Me decían que yo era una trepadora, que lo hacía por escalar papeles, que era una robamaridos y que esto no duraría ni el año", contó Florinda Meza.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños tuvieron una de las relaciones más sólidas, pero también más comentadas de la farándula. - Agencias

¿Por qué no tuvieron hijos?

No obstante las críticas, con los años la pareja demostró un amor fuerte y unido que finalmente fue aceptado por la comunidad mexicana inicialmente.

Dada su sólida relación muchos se preguntan por qué Florinda Meza “Chespirito” no tuvieron ni siquiera un hijo. La misma actriz se encargó de develar el misterio.

"Cuando Roberto y yo nos unimos formalmente, él ya estaba vasectomizado. Yo le hablé para revertirlo porque me enteré que era posible y su respuesta fue que no", comentó la recordada “Doña Florinda”.

Antes de unirse a Florinda Meza, Roberto Bolaños tuvo un matrimonio de más de 20 años con Graciela Fernández. Con ella tuvo seis hijos, por lo que “Chespirito” pudo disfrutar plenamente su faceta de padre. Luego decidió realizarse una vasectomía y ni siquiera cuando de unió con “Doña Florinda” se arrepintió de su decisión.



"Él tenía un gran bagaje, una esposa y seis hijos. 'No soy tan exigente', le dije, 'pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser tu mujer, la única. La más mínima infidelidad y nunca más sabrás de mí'. Él me dijo: 'cuando un vaso está lleno no le cabe nada más', y me lo cumplió hasta el último día", expresó Florinda Meza.

