Jacky Bracamontes demuestra que un vestido con abertura en la pierna es el perfecto detalle sexy sin mostrar de más

Jacky Bracamontes sí que ha sabido brillar, literalmente, en el escenario de La Voz US. Desde hace un par de semanas que retomaran las grabaciones del show de talento, la conductora no ha dejado de sorprender a sus seguidores con sus hermosos looks.

El más reciente continuó la misma línea de brillo y glamour que le vimos en los atuendos anteriores pero esta vez con toques más sexys y arriesgados. De acuerdo con Hola, se trató de un vestido de la marca Rêve Riche.

Jacky Bracamontes y sus dos vestidos con brillo en La Voz US que te van a enamorar La presentadora ha deslumbrado en sus dos últimas presentaciones.

La pieza es de corte asimétrico dejando libre uno de sus hombros y con una sexy abertura mostró sus piernas tonificadas. Para acentuar más la silueta le agregó al outfit un cinturón negro fino que generó un bello contraste.

Hecho en lentejuelas rojas con toques de vinotinto y rosado, formando una especie de estampado de cebra, es de corte midi y alcanza los 1.410 dólares aproximadamente, según el citado medio.

El maquillaje contó con un bello ahumado en los ojos para atraer todas las miradas mientras que los labios se mantuvieron en un fresco rosa. Para el cabello escogió un delicado peinado de medio lado y ondas sueltas, todo a cargo de Laura Barcelo, su estilista.

La también actriz ha estado realizando elecciones, que además de elegantes, le dan un toque juvenil, brillante y muy moderno, que refresca su apariencia.

Jacky Bracamontes. - Instagram

Ejemplo de ello son los accesorios: unos aretes largos de diamantes con esmeraldas de Jewels by Maurice y anillos de Patricia Robalino, conforme con la fuente.

Radiante y muy sonriente, Jacky Bracamontes animó el programa que ya está en su etapa de semifinales y demostró que es una de las referencias de estilo más acertadas de la actualidad, maravillando a todos sus seguidores en las redes sociales quienes no dudaron en alabarla por su belleza.

Te recomendamos en video: