'Ratched': la terrorífica nueva serie de Netflix que quiere derrocar a American Horror Story

Netflix no se detiene en la búsqueda de tener el mejor contenido en todos los géneros televisivos y cinematográficos, por lo que ahora desarrolló una nueva producción llamada Ratched, que promete atrapar (y asustar) a más de uno con su trama protagonizada por Sarah Paulson.

Y justamente en la búsqueda por destronar a otras series que han marcado pauta en el terror, como American Horror Story, no podían hacerlo sino contratando a las mentes maestras que hicieron esos éxitos realidad, por lo que incorporaron a Ryan Murphy, su creador.

El productor y director estadounidense además es el responsable de Glee, Nip/Tuck, American Crime Story, Pose, entre otras, que ahora ha decidido a fichar por Netflix por un contrato de 300 millones de dólares, según La Vanguardia.

¿El resultado? Esta serie de horror que gira en torno a una misteriosa enfermera, Mildred Ratched, que atiende a pacientes en un centro de salud mental durante los años 40 y que son víctimas de siniestros experimentos.



Su estreno está pautado para el 18 de septiembre y de momento, el trailer oficial ya ha sido liberado dando muestras de lo inquietante y perturbadora que puede llegar a ser.

Asimismo, es una nueva versión de la novela de 1962," One Flew Over the Cuckoo's Nest" de Ken Kesey, que ya previamente había sido llevada al formato de largometraje.

Conforme con el mismo medio, en esa cinta llamada "Alguien voló sobre el nido del cuco" el papel de Paulson fue interpretado por Louise Fletcher, alcanzando un Oscar por su actuación.

La actriz que le da vida a la figura principal en Ratched ha trabajado en otras ocasiones con Murphy, que combinado a la trama y su estilo de dirección, se convierte en una pieza muy prometedora que repite la misma fórmula de su éxito previo, opinaron los expertos.

