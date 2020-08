Si te gustó 'Maldita' no te puedes perder estas series de fantasía en Netflix

Entre las categorías más apasionantes de Netflix está la de fantasía, que con sus buenas dosis de giros inesperados y acción conjugada con drama, fascina a más espectadores especialmente después del estreno de Maldita.

Esta serie protagonizada por Katherine Langford recoge la vida de Nimue, una heroína adolescente con un don misterioso que está destinada a convertirse en una poderosa Dama del Lago y que se ha vuelto un éxito desde su estreno. Aquí una selección de historias similares.

5 películas de Netflix que resultaron muy bien alabadas por la crítica Estos largometrajes son una alternativa a aquellos más conocidos y premiados, pero igualmente con buenos comentarios.

Merlín

Producción de 2008 que aún se mantiene en Netflix, desarrolla las aventuras del famoso mago Merlín comenzando con el destierro de la magia en Camelot, así que lo obliga a ocultar sus habilidades por miedo a la persecución en compañía del Rey Arturo.

Según Espinof, tiene aires juveniles muy similares a Maldita que te va a encantar además de cinco temporadas a seguir.



The Last Kingdom

No es por casualidad una de las series más exitosas de todo Netflix. Se basa en la Inglaterra invadida por vikingos, en la cual el guerrero Uhtred fue criado por invasores desde que era un niño pero al crecer, deberá escoger alguno de los dos bandos.

Es la adaptación de los libros de Bernard Cornwall y tiene cuatro temporadas.



The Letter for the King

La fantasía medieval se manifiesta en esta trama producida en Nueva Zelanda alrededor de Tiuri, un aspirante a caballero al que se le encarga entregar una carta importante y un anillo al Rey Favian, meta que no puede fallar.



The Witcher

Si no la has visto ya, seguramente la has escuchado porque es la serie original más exitosa de Netflix.

The Witcher. - Instagram

Se centra en el cazador de monstruos, Geralt de Rivia, quien intenta encontrar su lugar en el mundo en medio de saltos temporales fascinantes. Está basada en la serie de libros de Andrzej Sapkowski.

Arthdal Chronicles

En la tierra mítica de Arth, los habitantes de la antigua ciudad compiten por el poder mientras construyen una nueva sociedad.



Te recomendamos en video: