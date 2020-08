Belinda mezcla la extravagancia con el glamour en este impactante vestido brillante

Desde capas con brillantes hasta coronas con toque vintage, Belinda siempre sabe innovar y usar prendas que la convierten en el centro de conversación durante las emisiones del programa de talento, La Voz México.

Por esto, no es sorpresa que sus fanáticos hayan quedado fascinados después de observarla en un atuendo que mezcla la extravagancia, con aires futuristas, en gran unión con el brillo y lo chic que caracterizan cada uno de sus looks.

Belinda mostró la manera correcta de llevar una falda de tul y lucir elegante La cantante brilla como coach en La Voz y como ícono de la moda.

De acuerdo con Milenio, esta elección muy auténtica apareció el pasado martes cuando en el show ya comienza la etapa de batallas, en donde ella funge como coach aportando con su talento y carisma para ayudar a los participantes.

Belinda en La Voz. - Instagram

En pantalla apareció la intérprete de "Un traguito" con un mini vestido de mangas largas gris y radiante piedrería en toda la pieza, que tiene un acabado dramático en la parte superior con hombreras de gran tamaño que son el punto más impactante del atuendo.

La apuesta tan arriesgada la completó con su melena ondulada suavemente y un maquillaje más natural para generar un balance. La sombra de ojos fue gris y el labial violeta, una elección perfecta.

Por supuesto, no dejó indiferente a nadie y a través de las redes sociales sus fanáticos expresaron lo bien que luce Belinda en cada edición. "Realmente puede ponerse cualquier estilo de ropa y te va a dejar con el hocico en el piso", expresó uno de los internautas.

Qué onda con todos los outfits de Belinda en la voz 🤯 son HERMOSOS — ✪ (@GrissR_Updates) August 5, 2020

Belinda y su relación con la moda

En otras ocasiones la cantante nacida en España ha explicado que para sus looks de televisión o de espectáculos prefiere elevar el nivel ya que "cuando me subo a un escenario, me gusta mucho la parte estética. Me encanta, obviamente, que mi vestuario también tenga mucha fuerza, no solamente la escenografía o lo que me rodea, también lo que uso", explicó.

