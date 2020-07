Belinda y el top de brillos con capa con el que le gritó al mundo que nadie sabe de tendencias más que ella

Para Belinda, el estudio de La Voz no solo es el escenario para lucirse como coach de nuevos talentos sino también una pasarela donde programa a programa demuestra sus habilidades como toda una estilista, imponiendo tendencias.

La irreverencia que la ha caracterizado desde su salto a la fama, cuando apenas era una niña de 10 años y comenzaba en televisión, ha sido un punto fuerte para armar las combinaciones más insólitas de todas pero atractivas.

Belinda mostró la manera correcta de llevar una falda de tul y lucir elegante La cantante brilla como coach en La Voz y como ícono de la moda.

En la última ocasión llevó esto al siguiente nivel. Belinda optó por una capa larga de un blanco absoluto con brillos, de la prestigiosa marca Balmain.

Como si fuera poco lo unió a un crop top para hacerle juego también con brillantes en plateado, acompañados de shorts vaqueros y botas largas para lucir su figura, dejando fascinada a la audiencia.

"Eres lo mas bonito que han visto mis ojos", fueron algunos de los halagos que recibió a través de las redes sociales, donde también se anima a mostrar sus outfits dramáticos y extravagantes.

Del mismo modo, en otras ocasiones se le ha visto utilizando accesorios igual de llamativos, como fue una corona Dolce & Gabbana de piedras preciosas, previamente utilizada por celebridades como Katy Perry.

Belinda. - Instagram

En conjunto llevó un vestido negro de encaje, que vimos en la colección de otoño invierno de 2019 de la marca, según Revista Central.

"Ya saben como soy en mis proyectos y cuando me subo a un escenario, me gusta mucho la parte estética. Me encanta, obviamente, que mi vestuario también tenga mucha fuerza, no solamente la escenografía o lo que me rodea, también lo que uso", reveló la cantante a Quién, explicando el motivo de sus particulares atuendos que gritan estilo y confianza en sí misma.

De igual manera ha sido capaz de mezclar atuendos deportivos con stilettos más un maquillaje y peinado glam, demostrando que no le tiene miedo a nada.

