Las series y películas que saldrán de Netflix en agosto ¡Apúrate a verlas!

¿Te han recomendado una película de Netflix? ¿Estás enganchado con una serie y aún no terminas de verla? Es hora de que corras al televisor porque la plataforma sacará en agosto 8 series y más de casi 30 películas como consecuencia de las actualizaciones de cada mes.

El fundador del sitio What’s on Netflix, Kasey Moore dio a conocer que estas producciones ya no estarán disponibles a partir del 1 de agosto. Te ayudamos a saber cuáles son.

Películas que saldrán Netflix en agosto

Las cintas que Netflix ha decidido sacar de su plataforma en agosto son las siguientes:

1.- Volver al futuro I, II y III.

2.- No puedo esperar.

3.- Charlie y la fábrica de chocolate.

4.- Diarios de Chernobyl.

5.- E.T. el extraterrestre.

6.- Escritores liberales.

7.- Godzilla.

8.- Adivina quién.

9.- Sexo y la ciudad II.

10.- Hancock.

11.- Enganche.

12.- Jarhead I, II y III.

13.- Temporada Abierta.

14.- Resident Evil: Extinción.

15.- Scary Movie II.

16.-Buscando un hombre dulce.

17.- Stuart LittleThe Edge of Seventeen.

18.- La entrevista.

19.- Tornado.

20.- Willy Wonka y la fábrica de chocolate.

21.- El pianista.

Lamentablemente, pronto ya no podrás ver "Sexo en la ciudad II " en Netflix. - Agencias

Las series que ya no estarán disponibles

Esperamos que tu serie favorita no esté entre la siguiente lista porque ya no estará disponible en la plataforma desde comienzos de agosto:

1.- Care Bears: Bienvenidos a Care-a-Lot (Temporada 1)

2- Corazón Negro (Temporada 1)..

3.- Dino Hunt (Temporada 1).

4.- Superviviente Paranormal (Temporada 1).

5.- Comedia Bang! ¡Explosión! (5 temporadas)

Comedia Bang! ¡Explosión! saldrá nuevamente de Netflix - Agencias

6.- QB1: Beyond the Lights: Temporada 1.

7.- Vroomiz (Temporada 1).

8.- Hogie the Globehopper (Temporada 1).

Netflix hace mensualmente una limpieza de producciones, mientras estrena otras. Así que, como te dijimos al principio es hora de apurarse en terminar de ver lo que ha quedado pendiente. No estés tristes más estrenos también llegarán este mes. De manera que Netflix te seguirá asegurando un buen tiempo de entretenimiento.

