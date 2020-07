No necesita licencia de conducir y ha recorrido más de 100 países sin pasaporte: Las ventajas de ser la Reina Isabel

La Reina Isabel es uno de los personajes más interesantes de la realeza británica. Ya cumplió 70 años como soberana de la corona y son cada vez más increíbles los detalles que se conocen sobre ella.

Su Majestad es la única persona en el mundo que puede viajar a cualquier país sin que se le exija portar pasaporte. Esta y otras ventajas le han permitido a la reina recorrer más de 100 países sin tener que portar el documento internacional de identidad.

Al conocer este dato no son pocos los que se preguntan cómo es que la Reina Isabel no necesita pasaporte. Resulta que desde el 6 de febrero de 1952 quedó establecido que no necesita de este documento.

Una mujer con grandes ventajas

De acuerdo con la página oficial de la Familia Real, la reina Isabel, cuyo nombre en inglés es Elizabeth Alexandra Mary, no necesita el pasaporte británico porque éste tiene un formato de la Unión Europea, que es de color granate y tiene estampado el escudo Real.



En otras palabras, cada pasaporte que deben tener los ingleses, está elaborado en nombre de Su Majestad. No obstante, no es necesario que ella misma lo use.

“El Secretario de Estado de Su Majestad Británica solicita y requiere, en nombre de Su Majestad, a todos aquellos a quienes les concierne permitir que el portador pase libremente sin impedimentos ni obstáculos y que le brinde al portador la asistencia y protección que sea necesaria", reza un documento.

A pesar de ello, la reina Isabel es la única de los royals que cuenta con este beneficio. Tanto a su hijo Carlos como su esposo, del Duque de Edimburgo sí se les exige portar este documento.

La reina Isabel puede pasearse por todo el mundo sin necesidad de pasaporte. - Agencias

No cabe duda de que ser la Reina Isabel tiene muchas ventajas. Tampoco puede manejar auto sin contar con licencia de conducir. Aunado a lo anterior,

