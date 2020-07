Thalía sufrió doloroso pero divertido accidente mientras grababa para Tiktok

Ya es común ver a Thalía innovando para ofrecer a sus seguidores contenido entretenido tanto en Instagram como en TikTok, la última red social donde se ha vuelto una estrella. Sin embargo, recientemente llevó esto al extremo, con golpe incluido de por medio.

La intérprete de "No me acuerdo" quiso enseñar a su público cómo entrar a una piscina con estilo, no obstante, la demostración no salió como lo esperaba llevándose un fuerte golpe en su rodilla derecha con el borde de la alberca.

Para la grabación, la también actriz utilizó un inflable, mientras estaba en compañía de uno de sus hijos, para darle ese toque dramático propio de una diva del espectáculo que le ha puesto a sus divertidos videos en medio de la cuarentena.

De acuerdo con Milenio, la pieza audiovisual constaba de las distintas maneras en la que se puede ejecutar un clavado así que se acostó en el inflable en forma de cama para entrar a la piscina por todo lo alto.

Fue entonces cuando se deslizó por un lado y por ende, se golpeó la pierna al momento que ingresó al agua. Por el dolor, Thalía tuvo que detener la dinámica para colocarse hielo y mostrarle a sus seguidores lo que ocultan los influencers para hacer sus contenidos.



Ni eso pudo borrar la risa de la esposa de Tommy Mottola, de 48 años, quien ha encontrado en el mundo digital la manera de reinventarse en los últimos meses, generando retos virales, uniéndose a dinámicas y tendencias que la han puesto en el panorama.

En el pasado ya la hemos visto en su faceta más versátil caracterizando personajes, bailando y cantando, e incluso durante sus últimas apariciones explicó detalles sobre la enfermedad de Lyme que casi acabó con su vida, según sus propias palabras.

