Es momento de dejar de burlarnos de Kanye West y entender el verdadero problema

Kanye West no sólo es uno de los raperos más reconocidos internacionalmente sino que también es parte de la familia más polémica de la televisión: las Kardashian. Esto ha hecho que esté más expuesto a los ojos de todos que otros famosos.

Sí, de un modo u otro, las figuras públicas prácticamente "venden su alma al diablo" por la fama. Saben que serán vistos por todos y que todos cuestionarán cada uno de sus movimientos. La diferencia está en lo que sufren en silencio y que nunca queda expuesto.

A la par de su carrera y trabajo como padre de tres niños y esposo de Kim Kardashian, Kanye ha luchado contra un trastorno bipolar que lo atormenta constantemente y que sin duda, influye en su forma de actuar.

TAMBIÉN LEE: Kim Kardashian revela cómo es vivir con el trastorno bipolar de Kanye West

El cuatro de julio, West anunció que se postulaba para presidente, lo cual generó un sin fin de críticas y memes en redes sociales. Los titulares cuestionaban las intenciones de West lo calificaban como "una ocurrencia más".

Unos días después, hizo una entrevista de 4 horas con la revista Forbes en la que hizo declaraciones inusuales como que se postularía para presidente en 2020 y que el fundador de Tesla / Space X, Elon Musk, le está dando consejos, y nombrará a un predicador de Wyoming como su candidato a la vicepresidencia. Además, dijo: "Estoy hablando con expertos, voy a hablar con Jared Kushner, la Casa Blanca, con Biden".

También declaró que sospecha de las vacunas del COVID-19, ya que considera que son "la marca de la bestia". Entre otras cosas, West afirmó que imagina un modelo organizativo de la Casa Blanca basado en el país ficticio de Wakanda en la película "Black Panther"

TAMBIÉN LEE: Kanye West explota en redes contra Kim Kardashian y la acusa de querer encerrarlo

La bomba estalló cuando según informes, Kim Kardashian estaba "preocupada" por su esposo y que junto con su madre Kris jenner, están buscando internarlo en el psiquiátrico. El rapero se lanzó en contra de su propia esposa y de su madre en Twitter, diciendo que él jamás permitirá que sus hijas posen en una Playboy y que nunca vendería un video sexual para ganar fama y dinero.

"Kim, la familia y los amigos de Kanye están preocupados por él. Kanye no está en un buen lugar y no está escuchando a nadie tratando de convencerlo de que busque ayuda. Kim está molesta con Kanye por sus comentarios ayer, especialmente hablando de la posibilidad de abortar y no dar a luz a North. Ella sabe que esto es algo que North verá cuando sea mayor y eso es desgarrador", dijo la fuente.

Kim Kardashian felicitó a su esposo por el día del padre con esta foto - Instagram

¿De qué trata el trastorno bipolar que padece Kanye West?

Ya dejó de ser gracioso que todo el Internet se burle de Kanye West. Su comportamiento es realmente preocupante y enciende una alerta sobre la falta de información y conciencia que hay en torno a la salud mental.

El trastorno bipolar es una condición de salud mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, la energía y el comportamiento. Las personas con trastorno bipolar experimentan "altas" dramáticas, llamadas episodios maníacos, así como "bajas", llamadas episodios depresivos. Estos episodios pueden durar de horas a semanas, y muchas personas no tienen síntomas entre estos, lo que hace que simplemente parezcan cambios abruptos de comportamiento.

En una entrevista de 2019 en la revista Vogue, Kardashian-West discutió abiertamente los problemas de salud mental de su esposo. Ella dijo que en el pasado, a West le resultaba difícil aceptar que tenía un trastorno bipolar, y le decía a la gente que sólo sufría de falta de sueño.

Según Kardashian, "para Kanye, tomar medicamentos no es realmente una opción, ya que solo cambia quién es".

Te recomendamos en video