Estos son los estrenos que llegan a la plataforma de Netflix esta semana ¡No te los pierdas!

Cada vez más Netflix nos sorprende con nuevas producciones y nosotros estamos aquí para que no te pierdas ninguna. Por esto te traemos la lista de los estrenos que la plataforma esta semana ¡Consúltala!

Ashley García: La ecuación del amor (20 de julio)

Netflix nos arrancará carcajadas con la segunda temporada de esta serie de televisión de comedia estadounidense creada por Mario Lopez y Seth Kurland. En ella la adolescente científica Ashley García, de tan solo 15 años, explora el gran desconocido del estado de ser de un adolescente moderno. Tras recorrer todo el país para especializarse en robótica. Hace su mayor descubrimiento: Ella misma.

Pasarás un divertido momento con las travesías de Ashley García. - Agencias

Jack Whitehall: I’m Only Joking (21 de Julio)

Netflix te volverá a hacer reír con Jack Whitehall: I’m Only Joking (Jack Whitehall (Solo estoy bromeando). Un joven se destaca sobre escenario con rteflexiones divertidas sobre aspectos de la vida como la estupidez humana, su muy viajado padre, la vida en los hoteles y las parejas felices.

¡Teen Titans Go! (21 de julio)

Verás las aventuras y conflicto que experimentarán cinco jóvenes que combaten el crimen en Jump City y que son afectados por villanos o por ellos mismos. El más temido enemigo de los llamados Titanes es conocido como Hombre Globo. Llegará llega a robar los bancos y los héroes lucharán para detenerlo.

Street Food: Latinoamérica (21 de julio)

Es la primera temporada de la emocionante serie documental Street Food (Comida de la calle). En esta producción, cocineros latinoamericanos nos contarán sus historias. También aportarán a sus deliciosos platos sabores tradicionales e innovadores.

“Cómo vender drogas online (A toda pastilla)” (21 de julio)

Se trata de la segunda temporada en Netflix de una serie juvenil en la que se narra la historia de éxito de la pandilla de MyDrugs. La producción está conformada por seis episodios de 30 minutos. La pandilla dobla sus esfuerzos, mientras que se incrementa el peligro en la tienda de Internet, que va cada vez mejor.

El amor en el espectro autista

Encontrar el amor no siempre es una tarea fácil, pero cuando se trata de alguien con espectro autista la situación puede ser aún más difícil. Esta es la primera temporada de una serie que cautivadora que nos hará reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva.

Norsemen (22 de julio)

Netflix nos trae la tercera temporada de esta serie de televisión de comedia noruega. La trama muestra cómo los residentes de un pueblo vikingo del siglo VIII llamado Norsemen tienen rivalidades políticas, cambios sociales y novedades que influyen en su cultura y estilo de vida.

No lo pienses (22 de julio)

Esta producción que nos trae Netflix nos narra la historia de las aventuras de un grupo de humoristas que buscan abrirse camino. Sin embargo, todo cambia cuando uno de ellos logra un contratan en un programa de televisión.

Znaki (22 de julio)

Es la primera temporada de una serie que se basa en el asesinato de una joven. El crimen, ocurrido hace una década, parece un caso sin resolver. El nuevo comandante de la policía tendrá que romper el silencio que se cierne sobre un pueblo.

Fear City: New York vs The Mafia (22 de Julio)

Fear City: New York vs The Mafia (Ciudad del miedo: Nueva York vs La mafia) es la primera temporada de una historia que habla sobre cinco familias de mafiosos que mandan sobre la ciudad de Nueva York con mano fuerte entre la década de los 70 y 80. Estos narcos logran sus cometidos hasta que un grupo de federales intentó lo inimaginable para terminar con ellos.

Larva: Aventuras en la isla (23 de julio)

Netflix nos cuenta con esta película cómo, varadas en una isla tropical, dos larvas encuentran diversión en todo lo que experimentan. Esto va desde descubrir novedosas comidas hasta conocer nuevos amigos animales.

Ofrenda a la tormenta (24 de julio)

Se trata de la tercera entrega de la “Trilogia del Baztan”. Narra la historia de una inspectora de nombre Amaia Salazar que debe confrontar los orígenes de sus pesadillas a la vez que revela los secretos más oscuros del valle de Baztan. Amaia investiga las misteriosas muertes de varios niños, así como unos espeluznantes rituales. Te darás cuenta de que en esta producción absolutamente nadie está a salvo.

¡A Cantar! (24 de julio)

Es la primera temporada del también primer “talent show' de Netflix. El cantante, actor y presentador de televisión español Ricky Merino será el presentador de este formato entretenimiento. Un concurso en que el que los participantes deben poner todo su empeño en ser el mejor.

Dragones al rescate: El secreto del ala cantarina (24 de julio)

Netflix nos cuenta que esta producción trata sobre cómo, con su hermosa voz, un ala musical hipnotiza a los dragones y a la gente de Huttsgalor. El Equipo de Rescate debe encontrar la forma de deshacer el encantamiento.

Animal Crackers (24 de julio)

Esta trama nos narra la historia de Owen, un personaje que, a través de unas unas galletas encantadas, puede transformarse en un animal. No obstante, para salvar el circo familiar, tendrá que luchar porque las galletas no caigan en manos de su malvado tío.

Mi primer beso 2 (24 de julio)

Es una película romántica en que la que el personaje Elie aún no sabe a qué universidad ir y Elle comienza sopesar su amor a distancia con Noah. Nos encantará la intriga de cómo la protagonista siente otro tipo de amistad por su compañero de clases Lee.

Ritmos del corazón (25 de julio)

Se trata de una película de drama, comedia y música protagonizada por la cantante y actriz estadounidense Kiersey Clemons. Con diálogos naturales, esta producción se adorna con dos o tres canciones que interpretan a dúo padre e hija, quienes en el filme cierran un capítulo y abren otro totalmente distinto.

Searching (25 de julio)

Searching (Buscando) es una trama de Netflix que se basa en la desaparición de una adolescente de 16 años y cómo su padre David busca todas las formas de encontrarla. Se vale del ordenador de la joven, así como de las redes sociales y la ayuda de una investigadora profesional.

El Mundo doble (25 de julio)

El personaje principal, un joven de nombre Dong Yilong, inicia un peligroso viaje con el objetivo de llevar el horror a su clan. En la travesía busca competir en un torneo que escoge a guerreros para la batalla.

Venom (25 de julio)

Luego de fusionarse en una especia ficticia de extraterrestre que le otorga súper poderes, un reportero lucha a muerte contra la maldad de un científico sin razonamiento.

Chicas buenas (26 de julio)

Es la tercera temporada de esta serie de Netflix donde se sigue con línea del trauma, la tensión y conmoción de la producción anterior. Las protagonistas reinician su trabajo y vuelven a caer en el mundo del crimen de alto riesgo al robar un supermercado con una pistola de juguete.

Como ves, la comedia, el terror, el romanticismo y la acción son los protagonistas de esta semana en Netflix. Tienes para escoger en todos los géneros y pasar una semana de entrenamiento y reflexión.

