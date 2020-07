La razón por la que August Alsina confesó su romance con Jada Pinkett Smith después de tanto tiempo

De a poco se aleja el huracán en las vidas de Jada Pinkett y Will Smith que hace días conversaron abiertamente en el programa de la actriz para confirmar que las declaraciones de August Alsina estaban en lo cierto: tuvieron un romance.

Sin embargo, después de llegar su aseveración a los hechos, muchos se preguntaron las motivaciones que abordaron al cantante para confesar esto transcurridos varios años y que como era previsible, iba a dejar mal parada a la madre de Jaden y Willow Smith.

¿Había dinero de por medio? ¿Quería llamar la atención? Para él lo único que hubo detrás de todo fue un deseo de "limpiar su espíritu" tras cargar con eso durante un tiempo, de acuerdo con el portal Quién.

Jada y Will Smith. - Instagram

“Sentí que era necesario sacarlo de mi espíritu y limpiar el aire. Se sintió como un elefante sentado en mi espíritu después de un tiempo. Es una difícil decisión. Espero no ser el causante de un problema", explicó el intérprete de 'Song Cry'.

Por este motivo, en sus recientes declaraciones afirmó que no quiere generar una nueva polémica o exponer más detalles de lo sucedido puesto que valora su privacidad, así como lo hizo previamente con su libertad.

Cuestionado sobre el porqué no lo hicieron público cuando sucedió, explicó que "no creo que sea importante saber con quién salgo. No es asunto de nadie. Lo que la gente hace en su tiempo personal es lo que hace en su tiempo personal".

Balance tras el escándalo

Después de atravesar lo peor, luego que la pareja lo confesara en el programa Red Table Talk y se diera una escapada a Bahamas para liberar tensiones, August Alsina afirmó estar satisfecho por como sucedieron las cosas.

“Siento que todo salió como debería. Especialmente cuando estoy pasando por mis problemas de salud y mi enfermedad. No quiero venir de un lugar de dolor, ira o malicia. Siempre quiero estar en un lugar de amor", expresó el joven de 27 años.

