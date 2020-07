¡Qué tierno! Así tranquiliza Camilo a Evaluna cuando tiene pesadillas

El cantante Camilo y Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, son una de las parejas más carismáticas de la farándula.

Evaluna y Camilo: todo lo que debes saber de la pareja del momento La historia de amor entre ambos comenzó en el 2014 y ya fue consumada en el matrimonio.

La pareja nunca pierden oportunidad de demostrar lo mucho que se quieren y el gran amor que sienten en el uno por el otro. Por eso cuando ella tiene pesadillas, el la calma de una manera tan tierna que te conmovera.

A través de sus historias de Instagram la joven compartió una curiosa publicación en la que cuenta cómo la pasa en las noches cuando tiene malos sueños. En el video salen Camila y Evaluna juntos acostados en un sofá y ella comienza a dar las explicaciones sobre el extraño padecimiento que tiene a la hora de dormir.

“Me abrazó y no paró ni un segundo de hacerme cariñitos”

Sin duda, Camilo es un joven enamorado y que demuestra su amor no solo en las buenas si no en las malas. Cualquiera no aguanta estar al lado de alguien que se levante a la medianoche a llorar porque tuvo un mal sueño.

“Anoche tuve muchas pesadillas. Desperté a Camilo temblando y a punto de llorar. Me abrazó y no paró ni un segundo de hacerme cariñitos en la cabeza”, reveló la hija de Ricardo Montaner dejando a todos conmovidos por el tierno gesto de su esposo.

La pareja siempre se han visto unido. Nunca han tenido reparos en darse manifestaciones de amor en público desde que anunciaron su noviazgo.

A pesar de que, en un principio, Ricardo Montaner no aprobaba mucho el compromiso de su hija. El famoso cantante no pudo contenerse al carisma de Camilo. La manera en que esta pareja se hace compañía es un ejemplo a seguir. Sin duda que el esposo de Evaluna vale oro. "Me decía 'Tranquila, aquí estoy amor, tranquila”, relató la afortunada joven.

