Las tragedias que John Travolta ha tenido que aprender a superar

La familia de John Travolta está de luto por la muerte de Kelly Preston pero el actor ya había enfrentado antes el dolor la pérdida.

El veterano actor es sin duda uno de los favoritos del espectáculo por su carisma y talento. No sólo fue capaz de interpretar a un cómico matón en Pulp Fiction, sino que además, sorprendió con sus dotes cantante en Grease y Hairspray. ¿Y cómo olvidar aquel icónico baile debajo de la esfera de disco en Fiebre de Sábado por la Noche? Sí, Travolta ha podido con todo en el set pero también ha tenido que aprender a enfrentar los giros inesperados de la vida.

Travolta ha tenido que enfrentarse a situaciones controversiales y pérdidas irreparables pero la forma en la que lo ha hecho, lo ha convertido en un hombre admirable.

La muerte de su hijo Jett

Jett fue el primer hijo de John Travolta y Kelly Preston, nacido en 1992.

El 2 de enero de 2009, mientras su familia estaba de vacaciones en las Bahamas, Jett falleció trágicamente. Tenía solo 16 años. Los actores revelaron que su primogénito era autista y había sido diagnosticado previamente con el síndrome de Kawasaki, una enfermedad febril aguda que afecta principalmente a niños pequeños.

En un comunicado publicado en el sitio web de John Travolta, Travolta y Preston dijeron que se había golpeado la cabeza contra una bañera luego de tener una convulsión.

Aunque de principio lloraron a Jett en privado, se abrieron más en los últimos años sobre cómo sobrevivieron a la horrible pérdida

"Jett fue el hijo más maravilloso que dos padres pudieron pedir e iluminó la vida de todos los que encontró", decía el comunicado. Estamos desconsolados porque nuestro tiempo con él fue tan breve. Apreciaremos el tiempo que pasamos con él por el resto de nuestras vidas".

La batalla del cáncer de seno de Kelly Preston

La actriz de Jerry Maguire, luchó por dos años con el cáncer de mama, eligiendo mantener su diagnóstico en privado. Ella"había estado recibiendo tratamiento médico por algún tiempo, con el apoyo de su familia y amigos más cercanos".

Es bien sabido que el cáncer no sólo es una batalla para quien lo padece sino para la familia. Aún con todo el amor que pueda existir, es algo agotador y abrumante. El miedo, el cansancio y el dolor de ver a un ser querido sufrir, son recurrentes.

La muerte de Kelly

"En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció luego de una batalla de dos años contra el cáncer de seno", dijo un representante de la familia a People. La muerte de Preston llegó a poco más de diez años de la pérdida de su hijo Jett, lo que sin duda abrió viejas heridas.

El actor compartió la triste noticia del fallecimiento de su esposa en una emotiva publicación en Instagram, explicando que se tomará un tiempo fuera del ojo público para estar con sus hijos.

"El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar ahí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme de antemano si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su todo ese amor en las próximas semanas y meses a medida que nos reponemos", escribió el actor.

La muerte de su esposa sin duda debe ser un golpe para el actor pues fue su compañera durante años y madre de sus hijos. Por si fuera poco, se mantuvo a su lado durante la complicada batalla contra el cáncer, sin pensar que tendría este desenlace. La pareja se conoció en 1987 en el set de The Experts y se casó en 1991.

"Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba.

La muerte de Diana Hyland

Travolta ya había perdido a un ser muy querido para él a causa del cáncer. En 1976, comenzó una relación con la actriz Diana Hyland, después de conocerla en el set de la película para televisión, The Boy in the Plastic Bubble.

