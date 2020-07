Andrea Legarreta contó su historia de amor con Erik Rubín y suspiramos de la ternura

Si de historias de amor conmovedoras hablamos, Andrea Legarreta puede presumir su romance con su esposo, Erik Rubín. No solo por la estable relación que actualmente sostienen sino también por todo lo que tuvieron que atravesar para llegar ahí.

Casi como una película, la química surgió desde el primer momento de conocerse y ambos no pudieron hacerle caso omiso según lo que contó la propia Legarreta en una edición del programa Hoy, del cual es presentadora.

Los dos coincidieron por primera vez en una discoteca de Acapulco, aunque a ella el cantante ya le parecía atractivo puesto que lo conocía de la agrupación musical Timbiriche, reseñó Milenio.

Andrea Legarreta y su esposo. - Instagram

"Llegamos a una discoteca mis amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, que es el dueño del Baby y uno de los mejores amigos de Erik. Entonces me grita ‘Negra, ven. Siéntate aquí. ¿Cómo ves que (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos?’”, empezó a narrar la también actriz.

Ese primer encuentro fue lo único necesario para que ambos quedaran enganchados. "Hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristezas. Sentí esta energía que se siente la piel chinita los pelos de punta", agregó.

Andrea Legarreta luce poderosa sin maquillaje y totalmente al natural Se ve impactante y hermosa

Conforme con la misma fuente, a partir de ahí intercambiaron los números telefónicos y comenzaron a salir, pero esa misma madrugada Erik no pudo resistirse y la llamó para decirle lo mucho que la conductora de Televisa le gustaba.

“En la madrugada me llama, ya andaba medio tomado. Me dijo: "Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte”. Le dije: ‘No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así", dijo Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y Erik y Rubín. - Instagram

Sin embargo, sus padres no estuvieron de acuerdo que ella mantuviera una relación amorosa con el mexicano, que incluso se extendió hasta el momento en el que él le pidió matrimonio tres meses después.

Tras la propuesta en el escenario de la puesta en escena Rent, ella llegó a casa y le enseñó el anillo a su madre quien le dijo "Ya vete a dormir". "Imagínate la felicidad por un lado y también tristeza de que no lo celebre contigo”, explicó.

Recientemente Rubín y Andrea celebraron 20 años de aniversario de aquel momento en el que se dieron el "sí acepto" para toda la vida.

Te recomendamos en video: