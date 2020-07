5 parejas de artistas que están en batallas legales por sus hijos

El amor nos flecha de una manera que pensamos que jamás se acabará esa sensación de alegría. Luego vienen niños como una bendición de vida.

Pero cuando todo no sale cómo esperábamos se presentan los problemas y los famosos no escapan a ellos. Te mostramos 5 parejas de artistas que están en batalla legal por sus hijos.

1.- Angelina Jolie y Brad Pitt

Luego de nueve años de matrimonio, Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron en 2016. Ese fue el inicio de la disputa legal por sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

Angelina Jolie y Brad Pitt - Agencias

2.- Luis Miguel y Aracely Arámbula

y ninguno quiere dar su brazo a torcer, lo que ha provocado varios encontronazos entre una de las parejas más famosas de Hollywood.

Una de las parejas de artistas que más ha dado de qué hablar ha sido la de Aracely Arámbula y Luis Miguel. Desde hace 11 años, Aracely se encuentra en batalla legal con el cantante, porque el llamado “Sol de América” no se ha hecho responsable de la manutención de los dos hijos que tuvieron cuando eran pareja.

Luis Miguel y Aracely Arámbula - Agencias

La actriz mexicana y el intérprete anunciaron su romance en 2005 y un año después tuvieron a Miguel y Daniel, con 11 y 13 años respectivamente. Según Arámbula además de no darle para pagar los gastos de los pequeños, Luis Miguel tampoco comparte tiempo con sus hijos.

3.- Paulina Rubio, Colate y Bazúa

Se puede decir que la cantante Paulina Rubio no ha tenido suerte en el amor, pero sí hijos, por los que ha tenido que vivir prácticamente metida en los tribunales.

El empresario español Nicolás "Colate" Vallejo-Nájera se casó con la llamada “Chica dorada” en 2013. En su matrimonio concibieron a Andrea Nicolás, quien actualmente tiene 10 años. Pero a los 5 años de casados, Paulina y Nicolás experimentaron una tormentosa separación y el empresario inició una batalla legal para quedarse con la custodia absoluta de la pequeña.

Paulina Rubio, Colate y Bazúa - Agencias

Nicolás no es el único que ha hecho pasar a Paulina por los tribunales con el cantante Gerardo Bazúa, procreó a Eros, de 4 años de edad. Y el artista ha iniciado una lucha jurídica porque la “Chica dorada” no le permite ver al pequeño.

4.- David Bisbal y Elena Tablada

Otra de las parejas de artistas que ha hecho que las cámaras se metan en su vida privada es la de David Bisbal y Elena Tablada. El cantante español y la famosa diseñadora tuvieron a la pequeña Ella en 2010 y un año más tarde anunciaron la separación, que vino acompañada de una serie de disputas. En la última demanda el cantante exige a Elena que no exponga tanto a su hija en las cámaras.

David Bisbal y Elena Tablada - Agencias

5.- Julián Gil y Marjorie de Sousa

Desde hace tres años, una de las parejas favoritas del espectáculo, Julián Gil y Marjorie de Sousa se encuentran en disputa legal por la potestad, guardia y custodia de su hijo Matías, quien nació un año después de que ambos actores anunciaran su relación.

Julián Gil y Marjorie de Sousa - Agencias

En un principio Marjorie demandó a Julián por la manutención del pequeño y luego el actor inició una batalla jurídica por obtener la patria potestad de Matías a la famosa actriz.

A diario vemos parejas que se separan y tienen problemas por sus hijos. No obstante cuando se trata de celebridades todo se pone en el ojo del huracán.

