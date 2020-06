¡Con amor, la edad no importa! Las 5 parejas de Hollywood con más años de diferencia

El amor no tiene horario ni fecha en el calendario. Así dice una famosa frase y en la farándula, aunque no se crea, hay estrellas que llevan has más de 30 años juntos y con una relación sólida, a pesar de las grandes diferencias de edad Te contamos cuáles son las parejas de Hollywood que se llevan más años.

1.- Debora–Lee Furness y Hugh Jakman

El actor que encarnó a “Volverine” en “X-men” y la también actriz Debora–Lee Furness son de las parejas de Hollywood que resaltan no solo por la diferencia de edad, sino por lo duradera de su relación.

Debora–Lee Furness y Hugh Jakman. - Agencias

Ambos llevan 24 años casados y tienen dos hijos. Jakman tiene 51 años, mientras que Furness cuenta 64 vueltas al sol. Es decir, ella le lleva 13 años de diferencia. Se conocieron durante el rodaje de la resie australiana “Correle”. En una entrevista concedida a People el actor señaló: “Soy literalmente el adulto en la relación. Ella es como una niña pequeña”.

2.- Calista Flockhar y Harrison Ford

Son inolvidables las producciones “Indiana Jones” y “Star Warts” protagonizadas por Harrison Ford. Estas lo lanzaron al estrellato. Mientras que Calista alcanzó la fama como la abogada Ally Mcbeal en la serie del mismo nombres.

Calista Flockhar y Harrison Ford - Agencias

3.- Alicia Vikander y Michael Fassbender

Las dos estrellas guardan una gran distancia de edad.En una entrevista que Ford concedió a la revista Parade donde dio algunos consejos para un matrimonio duradero. “No hables. Asiente con la cabeza”, expresó en forma de broma el actor.

Son una de las parejas de Hollywood más reservadas con su intimidad. Se llevan 11 años de diferencia y se conocieron de “The light bteween oceans. Ella nació en el año 1988 y él en 1977. Sin embargo, han logrado mantener una relación sana y equilibrada que causa envidia en el mundo del espectáculo, donde los cambios de pareja son una constante.

Alicia Vikander y Michael Fassbender - Agencias

4.- Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Ambos actores se conocieron en 1988 y un año más tarde él le propuso matrimonio. Se casaron en el año 2000 y tienen dos hijos juntos. Aunque sea difícil de creer la diferencia de edad entre ambos es de 25 años. Los dos cumplen años el 25 y septiembre. Pero él nació en 1944 y él en 1969.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas - Agencias

5.- Blake Liively y Ryan Reinolds

Estos actores son otra de las parejas de Hollywood más consolidadas. Se conocieron durante el rodaje de “Green Lentern, en el año 2010. Para entonces ella tenía 22 años y él 33. Iniciaron una relación y están felices juntos con dos hijos concebidos.

Blake Liively y Ryan Reinolds - Agencias

¿Quién lo diría? Ni la edad ni la fama son obstáculos cuando el amor es tan fuerte. Son parejas, sin duda excepcionales y dignas de admiración. Todo un ejemplo a seguir.

Lee también: “Luché conmigo misma”: Jennifer Aniston revela su batalla para quitarse la etiqueta de Rachel en 'Friends'

Te recomendamos en video: