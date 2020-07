Esta es la canción que Joy le dedica a su esposa

Joy Huerta, la dulce voz del dúo Jesse y Joy, han interpretado muchas canciones románticas, tanto propias como de otros artistas, y llama la atención saber cuál de tantas canciones le dedica a ese amor tan grande que la llevó a romper esquemas: Su esposa Diana Atri.

Según lo reseña el portal E! On line, en abril de 2019 la vida privada de Joy Huerta se hizo pública luego de que la cantante decidiera anunciar que estaba esperando su primer hijo a lado de su pareja de varios años.

Sin mencionar nombres, Joy Huerta generó un oleada de aplausos por el ejemplo que estaba dando.

Para el 28 de mayo de ese año, la intérprete de Corre sorprendió a todos cuando confirmó el nacimiento de su hija Noah a lado de Diana Atri, su esposa.

Desde entonces, los fans han sido testigos de algunos de los momentos más adorables de la pequeña, quien en mayo de este año cumplió su primer año de vida.

Canción para romper la timidez

Ante la hermosa familia que ha formado, Joy Huerta le dedicó a su esposa, la artista plástico Diana Atri, el tema, Tanto, que el dúo Jesse y Joy, canta con colaboración del famoso puertorriqueño Luis Fonsi.

En la canción, Joy reconoce que es tímida y le cuesta reconocer sus sentimientos, pero termina declarando el profundo amor que siente por Diana.

La canción dice:

"Tú dices que soy imposible de descifrar. Callada, reservada y temperamental. Que te encantaría que me expresara un poco más. Y hablar de sentimientos a mí no se me da. Pero lo voy a intentar: Te amo tanto. Tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto. Y para que imagines cuánto, cuenta todas las estrellas y súmale una más".

Mira el video de la canción aquí: