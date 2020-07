Eiza González y Timothée Chalamet ahora trasladan su 'luna de miel' a Los Ángeles

Aunque lucía como una aventura de verano, parece que Eiza González y Timothée Chalamet van en serio. Esto es lo que demostraron después de ser captados juntos en Los Ángeles tras sus vacaciones en Los Cabos, en México.

Desde el pasado 23 de junio que fueron observados por primera vez compartiendo con un grupo de amigos en una mansión veraniega, e incluso besándose, no hemos parado de comprobar cómo su relación va viento en popa a través de diferentes fotografías.

Eiza aún no hace oficial su relación. - Instagram

Ahí aparecen muy melosos abrazándose, conversando, riéndose, a él tocando la guitarra y a Eiza González luciendo su acostumbrado cuerpo tonificado en un bikini azul eléctrico.

¡Sigue el romance! Se difundió una nueva serie de fotografías de la relación que existe actualmente entre #TimothéeChalamet y #EizaGonzález, quienes fueron captados nuevamente en actitud amorosa, esta vez, durante un descanso en la playa. pic.twitter.com/Wz9IoMhmQk — JavierPozaInforma (@pozainforma) June 30, 2020

En las más recientes, se muestra el retorno de la protagonista de "Baby Driver" y del intérprete de Elio Perlman en "Call me by your name" a la ciudad estadounidense en avión privado y después en un paseo por sus calles, de acuerdo con Glamour.

Para el viaje la mexicana optó por un vestido midi verde oliva y unas sandalias planas en combinación de sus gafas de sol, mostrando un atuendo relajado e ideal para estos meses.

timothee chalamet and eiza gonzález in LA after their trip pic.twitter.com/9PZe8Vtm1J — Eiza Mi Mundo |SC| (@EizaMusicaSC) June 29, 2020

Por otro lado, ya en California desde el pasado 28 de junio, lució una blusa blanca sin mangas de cuello tortuga, jeans de corte alto y zapatos deportivos metálicos, al lado del joven de 24 años pero esta vez con actitud más casual.

Timothée Chalamet and Eiza Gonzalez going on a romantic hike in Los Angeles on June 28, 2020 pic.twitter.com/hNt8xvirzX — Film Updates (@FilmUpdates) June 29, 2020

En definitiva, parece que ambos se han entregado nuevamente al amor luego que Chalamet finalizara la relación que sostuvo durante un año con la actriz Lily-Rose, hija de Johnny Depp, y que González le dijera adiós al australiano Luke Bracey, el último en conquistar su corazón.

