Rebel Wilson se despide de redes sociales tras revelar su gran cambio con esta fotografía

Rebel Wilson sorprendió al mundo al mostrar su nueva imagen a través de redes sociales. La comediante y actriz reveló que desde inicios del 2020 ha estado enfocada a llevar una vida más saludable a través de ejercicios, dieta, masajes y tratamientos para adelgazar. Todo esto la ha ayudado a perder más de 20 kilos. Sin embargo ahora la famosa desea alejarse del ojo público, así lo expresó a través de su cuenta de Instagram, donde se despidió de sus seguidores.

El pasado lunes, Rebel compartió un video en el cual mostró que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto. Al mismo tiempo usó esta publicación para despedirse de sus seguidores. De acuerdo con su mensaje, se encuentra en un momento muy ocupado de su carrera y desea concentrarse en su trabajo, razón por la cual dejará las redes por un rato.

Un día después publicó el que dijo sería su último post por un largo tiempo. En las fotos se puede ver una visita al zoológico, en la cual pudo compartir tiempo con algunos de los animales.

"Okay, me voy de las redes sociales, comenzando por ahora, pero antes tenía que mostrarles las fotos de mi día con The Sydney Zoo, donde fuimos 'probadores' para su encuentro con meerkat y su encuentro con el panda rojo. ¡Mucha diversión y ternura!"