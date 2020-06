El extravagante arreglo de globos con el que Khloé Kardashian celebró su cumpleaños

Khloé Kardashian está celebrando sus 36 años y para ello, llenó su casa con los arreglos más extravagantes y costos.Las estrellas de Keeping Up With the Kardashians no escatiman cuando se trata de una fiesta y ésta no fue la excepción.

Desde muy temprano, la hermana menor de Kim compartió con sus seguidores todas las sorpresas que sus amigos y hermanas le habían preparado.

Uno de los arreglos que más llamó la atención fue un enorme corazón de globos que hizo que hasta la pequeña True se emocionara. Además, el techo se vio completamente lleno por más globos rosas con listones.

También se llenó de deliciosos pastelillos y flores, como es tradición en la familia Kardashian.

A pesar de que no se puede hacer ninguna celebración en grande por la pandemia, Khloé sin duda se vio llena de amor. Además, la empresaria compartió un sin fin de mensajes en los que sus seres queridos le desearon lo mejor.

"¡Hola, chicos! Apenas son las 9 AM y estoy inundada de tantos mensajes dulces y hermosos", compartió Khloe en Twitter. "¡Los amo mucho y no podría sentirme más amado! ¡Gracias 1 millón de veces, gracias! Los amo a TODOS".

Sus hermanas fueron las primeras en plasmar los mensajes más tiernos.

"¡Feliz cumpleaños para el alma más bella! Gracias por siempre ser tan positivo y considerado y preocuparse por todos siempre", escribió Kim Kardashian en Instagram. "Eres tan leal y te preocupas mucho por todos los que te rodean. Tu luz brilla y estoy muy orgullosa de ser tu hermana. ¡Te amo para siempre! Feliz cumpleaños".

Su madre Kris Jenner escribió: "¡Feliz cumpleaños a mi conejito especial @khloekardashian! Espero que hoy tengas tanto brillo en tu día, mi hermosa niña … eres una hija increíble, hermana, tía amiga y confidente y eres el mundo entero para tu preciosa hija True [Thompson] !!!!!! "

Por supuesto, el regalo más grande para esta Kardashian es el estar acompañada de su pequeña True, quien se ha convertido en su motor de vida.

