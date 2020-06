“Me fui a llorar a mi casa”: Los mayores traumas que ha sufrido Mayrín Villanueva en su carrera

La actriz Mayrín Villanueva es reconocida por interpretar varios personajes que han quedado en el corazón de los televidentes. Ha demostrado ser una mujer se éxito y mucho talento. No obstante, no todo ha sido color de rosas. Te contamos los mayores traumas que esta artista ha tenido que pasar en su carrera.

De ‘patito feo’ a protagonista de ‘Élite’ ¡Mira el antes y el después de Danna Paola! La actriz y cantante resalta en los escenarios desde los 4 años

En una entrevista con el programa digital de Univision ‘El break de las 7’, la actriz de 49 años contó dos de sus momentos más difíciles y uno de ellos tiene que ver con la exitosa telenovela “En tierras salvajes”.

Mayrín Villanueva, quien es esposa del también actor, Eduardo Santamarina contó con dolor cómo perdió dos papeles protagónicos sin una explicación razonable. Para su mayor frustración llevaba varios meses para desarrollar estos personajes.

Las tristes vivencias de Mayrín Villanueva

Aunque Mayrín Villanueva no quiso decir el nombre de la primera producción en la que la hicieron prepararse para finalizar diciéndole que le dieron el papel a otra actriz, sí describió la amarga situación.

“Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen ‘¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona’. Bueno, me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Eso me pegó muchísimo”, relató la actriz.

Estas 3 famosas lucen tan jóvenes que parecen hermanas de sus hijos Se convirtieron en madres a temprana edad

Mayrín Villanueva quedó devastada. Lo queella no sabía es que no se trataría de la primera vez que pasaría por algo mucho peor. La actriz especificó que, en 2017, Televisa la había seleccionado para protagonizar “En tierras salvajes”, pero el papel le fue arrebatado a pesar de que ya había hecho algunas grabaciones de la telenovela.

“Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo”, describió la actriz.

Para la exitosa artista ambas experiencias fueron realmente aterradoras y golpearon fuertemente su autoestima y su ego como profesional. Sin embargo, no se quedó estancada en el sufrimiento, sino que reflexionó y se liberó del dolor y la frustración: “Ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba. No era para mí este proyecto. Algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada", reflexionó Mayrín.

Lee también: Así han cambiado Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en 11 años de matrimonio

Te recomendamos en video: