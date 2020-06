Así fue la movida vida amorosa de Eiza González y Timothée Chalamet antes de su romance

Recientemente Eiza González y Timothée Chalamet fueron captados besándose en Cabo San Lucas, México, lo que confirma que entre los dos hay más que una amistad. Sin embargo, no es la primera vez que se les conoce una pareja públicamente.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ

