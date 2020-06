Eiza González reparte ayuda a comunidades negras de EEUU pese a las críticas

A la actriz mexicana Eiza González las críticas no la detienen en sus buenas intenciones. Sin importar las críticas recientes porque protestar por el racismo en otro país que no es el de ella, ahora se suma a repartir alimentos en comunidades negras afectadas por el coronavirus en Estados Unidos.

La protagonista de Baby Driver ha permanecido muy activa en su cuenta de Instagram desde que comenzaron las manifestaciones en Estados Unidos ante el movimiento ‘Black Lives Matter’, a raíz de la muerte de George Floyd.

Eiza Gonzalez recibe críticas por no apoyar a causas en su país Eiza Gonzalez mostró su apoyo al movimiento Black Lives Matter y causó polémica en redes sociales

La foto de perfil de su cuenta de Instagram lleva un día con el emblema de este movimiento antidiscriminación, con lo que ha querido demostrar cuán comprometida está con dicha causa.

Con los veteranos

Y fue través de sus stories de Instagram, que Eiza González compartió que repartiría más 100 kits de comida para aquellos que más lo necesitan. Cada bolsa incluía dos sandwiches, una barra de granola, fruta, dulces, toallas sanitizantes y dos cubrebocas.

Eiza González storie de Instagram - Instagram @eizagonzalez

Según lo mostró en sus publicaciones, la comida fue entregada a veteranos.

Para esta noble acción, Eiza González colaboró en conjunto con la filántropa Elsa Collins, fundadora de la organización This Is About Humanity, un grupo dedicado a ayudar a migrantes en los Estados Unidos.

A decir de la revista Vogue, una de las iniciativas de esta fundación es crear un fondo para apoyar a familias africanas y haitianas que están residiendo en Tijuana, México. También se apoyan en otras fundaciones como The Haitian Bridge Alliance, que apoya a haitianos y africanos, en California.

Finalmente, la actriz escribió: "Mucha gente aún está luchando en la pandemia, no olviden difundir amor en sus comunidades".