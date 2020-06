Tres documentales de Netflix que tienes que ver si te impresionó “Asquerosamente rico”

La miniserie que llevó a la pantalla Netflix sobre la vida Jeffrey Epstein, el magnate que creó toda una red de pedofilia, fue considerada todo un éxito por los espectadores. “Asquerosamente rico”, como se llama la producción, ha tenido un gran nivel de audiencia y dejó varias reflexiones. Si fuiste uno de los que se apasionó esta historia, tienes que ver estos tres documentales.

1.- The Family (La Familia)

Este documental de Netflix está basado en el libro del periodista y escritor estadounidense Jeff Sharlet. La obra llevó por nombre “The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power (La familia: el fundamentalismo secreto en el corazón del poder estadounidense).

La producción narra historia de un misterioso grupo cristiano conservador que se autodenominan “La familia”. Los miembros llegan a ejercer una fuerte influencia en Washington, D.C. Su objetivo es la búsqueda de ambiciones globales.

2.- Inconcebible

Nominada al Globo de Oro a mejor miniserie, esta es una producción protagonizada por los actores Merritt Wever y Kaitlyn Dever. La historia de Inconcebible (en inglés: Unbelievable) impacta desde el principio hasta el final.

El drama se basa en la denuncia de una adolescente, quien dice haber sido abusada sexualmente y luego se retracta. No obstante, dos detectives se adentran en la investigación del caso hasta dar con la verdad.

3- The Keepers

Esta producción se trata de una serie documental expone el caso Cathy Cesnik, una monja y maestra de la ciudad estadounidense Baltimore. La mujer desapareció el 7 de noviembre de 1969 y su cuerpo fue encontrado dos meses después.

El caso se convirtió en un enigma policial y social y esta es la fecha en que el asesino sigue sin ser descubierto.

Sin duda, estas tres series de Netflix están especialmente dedicadas a los amantes del drama, el suspenso y los documentales. Tienes que verla para sacar tus propias conclusiones de cada historia.

