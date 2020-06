Estas son las actrices que han dado vida a la princesa Diana en la pantalla

Los admiradores de la princesa Diana se encuentran a la expectativa por el anuncio de la nueva película “Spencer”. Aquí la llamada “princesa del Pueblo” será Kristen Stewart, actriz y directora de cine estadounidense y narrará los últimos tres días de vida de la querida Lady Di.

No obstante, no es la primera vez que su vida ha sido interés del cine. Te repasamos las actrices que han interpretado a la princesa Diana a lo largo de la historia.

1.- Emma Corrin

Una de las actrices que ha interpretado a la princesa Diana ha sido la británica Emma Corrin. Su parecido con la princesa Diana es realmente impresionante. La joven, de 24 años, hizo el personaje de Lady Di en la cuarta temporada de la famosa seri de Netflix "The Crown" (“La corona” en español).

2.- Naomi Watts

La actriz británica Naomi Wattas interpretó a la princesa en la cinta “Diana” que se rodó en el año 1993. En esta película se reveló la historia de amor que tuvo Lady Di con un cardiólogo.

3.- Genevieve O’Reill

Pocos olvidarán a Genevieve O’Reilly por su papel de la princesa Diana en la película “Last Days Of A Princess” (Últimos días de una princesa). Esta cinta fue proyectada en 1993 y tuvo un gran éxito.

4.- Serena Scott Thomas

La actriz inglesa Serena Scott Thomas logró adentrarse en la personalidad de Lady Di en “Her True Story” (su verdadera historia). Esta producción fue transmitida en 1993.+

5.- Amy Seccombe

La actriz de cine Amy Seccombe siempre será recordada por darle vida a la Lady Dy en “Diana: A Tribute To The People’s Princess” (“Diana: A Tribute To The People’s Princess”). Esta fue una película para la televisión que dejó ver el lado noble de la princesa Diana y el inmenso cariño que la población sentía por ella.

6.- Lesley Harcourt

La actriz inglesa se convirtió en Diana para el rodaje de la cinta “William & Catherine: A Royal Romance” llamada en Latinoamérica “Guillermo y Kate: un romance real”. Se trata de una producción hecha para la televisión que narra la historia de amor entre el príncipe Guillermo y Kate Middleto.

7.- Caroline Bliss



Caroline Briss es una actriz inglesa que interpretó a la princesa Diana en la película “Charles And Diana: A Royal Love Story” (El romance real de Carlos y Diana). Esta producción fue transmitida en 1982.

Con Kristen Stewart como Lady Di: "Spencer", la nueva película que dirigirá el chileno Pablo Larraín La cinta narrará la semana crítica que vivió Diana de Gales al confesar que su matrimonio con el Príncipe Carlos no daba para más.

Como has podido constatar, la vida de Lady Di ha sido de interés durante varias generaciones. Esto se debe a lo popular que fue la princesa y al impacto mundial que causó su temprana y trágica muerte con apenas 36 años de edad ¿Qué nos traerá de nuevo “Spencer”?

