Kristen Stewart interpretará a Lady Di en nueva película y esto es todo lo que tienen en común

Kristen Stewart será Ldy Di!👑 Ya vimos a Naomi Wats en el 'biopic' 'Diana' haciendo de Lady Di. Ahora será la norteamericana Kristen Stewart, de 30 años, quien aborde el mismo personaje en 'Spencer', una película sobre tres días concretos en la vida de la princesa Diana de Gales que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín. El portal Deadline recoge que este proyecto se está presentando en el mercado virtual de Cannes (Marché du Film) a posibles inversores con el objetivo de comenzar el rodaje en 2021. Steven Knight, que escribió la película 'Promesas del este' (2007) y que creó la exotosa serie televisiva 'Peaky Blinders', firma el guion de esta cinta sobre las dudas y conflictos de Lady Di que la llevaron, finalmente, a romper lazos con la familia real británica. La acción de 'Spencer' se desarrollará en un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de coche en París. ¿Qué te parece la elección? #kristenstewart #ladydi #dianaspencer #farandula