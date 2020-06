Belinda tiene una razón por la que aún no encuentra el amor de su vida y te sentirás identificada

Aunque pueda ser sorpresivo para algunos, las famosas también sufren por razones del corazón. La última en sincerarse fue Belinda quien confesó los motivos por los que aún no consigue a su príncipe azul, a pesar de experimentar varios romances con galanes.

¡Y galanes que cualquier mujer envidiaría! La cantante ha estado con el futbolista Giovani Dos Santos, el actor Christopher Uckerman, el empresario Pepe Díaz o el vocalista de Camila, Mario Domm, entre otros.

Pero ninguno de ellos ha podido trascender a ponerle el anillo a la intérprete de "Un traguito". La explicación está en que Belinda es muy cauta sobre la persona a la que le entrega su corazón por miedo a que se lo rompan.

Belinda. - Instagram

Conforme con Quién, habló con el programa 'El minuto que cambió mi destino' donde profundizó al respecto. “Muchas veces no (me he enamorado). Me he decepcionado tanto que no te sé responder, he vivido decepcionada", confesó.

"Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme (…) realmente en vida, de amar, te puedo decir que una vez en mi vida y ya", agregó la princesa del pop latino.

“Prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada, que me conozca y que luego me lastime y que luego me juzgue. Que sigan diciendo que soy mamona, prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece", sentenció, reflejado el mal de amor que actualmente es muy común entre tantas mujeres decepcionadas de llorar por ilusiones.

Según el mismo medio, a pesar de todos los desplantes que ha sufrido, la naturalizada mexicana de 31 años no deja de creer en el amor pues tiene tatuado un corazón en un pie, que espera un día terminar con el nombre del amor de su vida en medio.

