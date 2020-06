Pablo Alborán se declaró homosexual y sus amigos mostraron que debes rodearte de gente que te ama

Este día el cantante español Pablo Alborán abrió su corazón y habló de sus preferencias sexuales.

A través de un video señaló:

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual", explicó Alborán en un video de más de tres minutos, publicado para sus más de cinco millones de seguidores.

Como era de esperarse los mensajes no se hicieron esperar, en su mayoría positivos, celebrando el amor y la libertad.

Uno de los primeros en reaccionar fue David Bisbal, quien escribió:

Carlos Vives, con quien el español tiene una amistad cercana, también se pronunció:

Kany García, quien también es gay, y está casada desde hace varios años, mostró su apoyo

"Mi querido Pablo, que orgullo tan grande me genera cada palabra! Desde el alma , desde tu humanidad, con una honestidad desnuda! Cuando desde ese lugar se habla es imposible no generar un huracán en todo aquel que las recibe. No sabes el bien que le haces a este camino! Te abrazo, te quiero y seguimos de la mano ".