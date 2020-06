Chiquis Rivera estaría más cerca de la separación definitiva de su esposo tras estas declaraciones

Desde principio de mes es bien sabido que Chiquis Rivera decidió congelar su matrimonio con Lorenzo Méndez, sin embargo, sus fanáticos esperaban que se tratase de una discusión con posibilidades de regresar. Esto parece ser una idea remota.

Los días pasan y pasan y la cantante se mantiene hermética sobre el tema, al igual que su compañero sentimental, quien ni siquiera luce la sortija que utilizaron como símbolo para manifestarle al mundo su alianza, conforme con VIX.

De igual manera, la propia artista reveló que hay "días buenos y malos", por lo que probablemente aún esté lidiando con el distanciamiento de su pareja tras rumores de presuntas infidelidades de parte de él, que ella luego desmintió.

Ahora, un familiar de la hija de Jenni Rivera comentó el caso, palabras que permiten interpretar que entre la también compositora y Méndez cada vez se enfrían más las cosas.

Chiquis Rivera y Lorenzo. - Instagram

Juan Rivera, tío de la voz de "Las destrampadas", aseguró en una charla con Telemundo que habló con Chiquis "hace un mes(…) le pregunté si estaba todo bien y si necesitaba apoyo, recordándole que aquí estoy y que no tiene que pelear esta batalla sola", según el mismo medio.

Asimismo, añadió que "no le he preguntado nada más (…) igual es matrimonio de ellos, y ellos saben cómo manejar su propia vida. No me quiero meter", por lo que sus declaraciones son malos indicios de que hayan podido superar este bache.

¿Un amor con caducidad?

La confirmación la dio la intérprete de música regional mexicana en televisión nacional asegurando que "hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad", cuando suman menos de un año de contraer nupcias.

"No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa", agregó en esa declaración.

