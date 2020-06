Chiquis Rivera confirmó su separación de Lorenzo Méndez y negó que fuera por infidelidad

La cantante de música regional mexicana, Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, confirmó el rumor de su separación en televisión nacional, al decir ella y su esposo, el también intérprete Lorenzo Méndez, "se están dando un espacio".

"Hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad", aceptó la artista nacida el Los Ángeles, California, quien aún no llega ni al año de casada. El matrimonio fue el 2 de julio de 2019.

Así reaccionó Chiquis Rivera a quienes la acusan de oportunista La cantante concedió una entrevista en la que habló del momento que está atravesando.

La intérprete de 34 años, cuyo verdadero nombre es Janney Marín, agregó en una entre vista en el programa Hoy, que el distanciamiento que tiene con su esposo, no tiene nada que ver con la infidelidad.

"No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa".

Ya en otra entrevista televisiva del programa Ventaneando, Chiquis reconoció que era celosa: "Soy una mujer que me gusta que me den mi lugar y me respeten Y si siento que si me están faltando el respeto, si me dan celos. Pero normal".

Chiquis Rivera añadió que le dolieron las críticas acerca de que todo se trataría de un truco publicitario, pues justo en estos días ella está lanzando un nuevo disco.

"Me da muchísima tristeza, sí me cala. Muchas cosas que dicen de mí la verdad ni me importa, pero esto sí".

"Jamás haría eso yo, de faltarle el respeto a los artistas que yo tanto quiero y admiro, que formaron parte de este disco, para yo querer empañar tanto esfuerzo y trabajo con un chisme, con algo que también me cala, que es mi vida personal".

El origen del rumor

Los rumores de la separación surgieron luego que Lorenzo Méndez fuera visto en un estudio de grabación sin su anillo de matrimonio. También fue captado también saltándose la barda de su casa para poder entrar.

Y sobre ello, se refirió en su cuenta de Instagram: "Estoy viendo ciertas personas, páginas, o medios que están comentando cosas que no son ciertas. Si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten. Mejor oren por nosotros".

Mira la entrevista completa aquí