Marlene Favela confirma las sospechas sobre su divorcio

Después de más de un mes de intensas especulaciones tras el notorio cambio en la dinámica entre ambos, Marlene Favela confirmó a través de las redes sociales que se está separando de su esposo, George Seely.

En primer lugar surgió el hecho que él dejó de seguirla en las redes sociales y eliminó las fotos juntos, después que ella retiró un cuadro de ambos en la habitación y hasta que Seely se encuentra fuera de México. Finalmente Favela quiso zanjar tanta habladuría.

"Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas (…) era momento de dar un siguiente paso”, explicó la intérprete de Gata Salvaje en Facebook, según Quién.

Este video es para terminar con las especulaciones y que no se genere más información falsa. Posted by Marlene Favela on Monday, June 15, 2020

La noticia la compartió a través de un video el cual aseguró "era para terminar con las especulaciones y que no se genere más información falsa" y además quiso aclarar algunos de los rumores de los últimos días.

Entre esos, el hecho que supuestamente terminaron debido a que ella quería regresar a la televisión, cuestión que no agradó al empresario australiano.

La ausencia de este símbolo es otras de las manifestaciones de la supuesta separación entre ambos.

"Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque quise volver al medio del espectáculo. Jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, un hombre maravilloso”, añadió la actriz de 42 años.

Marlene Favela y George Seely. - Instagram

Asimismo explicó que entre ambos prevalece el respeto mutuo a pesar de que decidieran hacer su vida por caminos diferentes. "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él”.

Sobre los términos del divorcio, la misma fuente apunta que Marlene Favela será la que corra con los gastos de manutención de la pequeña Bella Seely.

"No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”, finalizó.

