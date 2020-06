El extraño detalle de una foto del príncipe Carlos que se hizo viral

El príncipe Carlos, ha estado en la mira de los medios desde que fue diagnosticado con Covid-19. Pero recientemente una fotografía de él se hizo viral en Twitter y causó preocupación en sus seguidores por un extraño detalle.

La mano y los dedos del príncipe de Gales se ven en gran medida hinchados y enrojecidos. Esto lleva a pensar que no está bien de salud. Alguna dificultad está padeciendo al presentar este problema.

"Los dedos delme tienen preocupado", escribió en su cuenta Twitter el usuario @ForgottenScouse. Esto fue acompañado por la imagen donde se logra ver la notable anormalidad del heredero de la corona británica. La publicación superó los 170 mil likes y generó una serie de comentarios entre los que destacaron diversas teorías sobre el origen de la inflamación.

De acuerdo con el sitio británico Metro, el príncipe de Carlos padece de hinchazón de manos y pies durante largos viajes al extranjero. Esta afección también se agrava cuando se expone por mucho tiempo a climas muy calurosos.

You cannot unsee what has been seen pic.twitter.com/rUbGQ7MtgP

— ForgottenScouseHouse (@ForgottenScouse) June 13, 2020