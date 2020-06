Este es el verdadero significado detrás del final de 365 DNI

365 DNI, es la nueva película erótica de Netflix que ha fascinado a miles de fans en todo el mundo. Una de las grandes interrogantes de esta historia, ha sido su final, ya que para muchos no está claro qué fue lo que pasó con Laura y han surgido varias teorías.

A continuación revelaremos el significado detrás del final de la película y las posibles consecuencias que esto podría tener en próximas entregas de la saga. Cabe resaltar que habrá varios spoilers sobre la película, así que si no la has visto aún, te recomendamos que te pongas al corriente antes de seguir leyendo.

El fin del 365 DNI explicado: Qué pasó con Laura

Como sabemos, tras ser secuestrada, 'Laura' termina por enamorarse de 'Massimo' y ambos deciden casarse. A pesar de que 'Massimo' prohibe que haya invitados de Polonia, su novia lo convence de dejarla invitar a su mejor amiga 'Olga' con quien sale a elegir su vestido de bodas. Una vez que ambas deciden regresar, el carro en el que viajaban entra en un túnel mientras 'Laura' habla por teléfono con Massimo, al llegar a túnel la comunicación se corta y no se ve salir el auto, por lo que se sospecha que algo ha pasado con la protagonista. Estas sospechas se refuerzan cuando sabemos que la mafia italiana planeaba realizar un atentado contra 'Laura'.

A pesar de que muchos usuarios sospechaban que la protagonista fue asesinada, en la historia de Blanka Lipinska, autora de los libros en los que se basa la película, 'Laura' es secuestrada por los enemigos de 'Massimo', por lo que en el segundo libro, él intenta rescatarla.

365 DNI: El destino de Laura es incierto, pero los libros revelan la verdadera historia - Instagram

Sin embargo esto aún no está claro, pues no se sabe si se planea estrenar una segunda película. De no ser así, es posible que la historia de amor haya terminado en tragedia, por lo menos en la pantalla grande.

Por otro lado, hay quienes opinan que no fue la mafia quien atacó a 'Laura', sino la ex de 'Massimo', quien había amenazado de muerte a la protagonista. A pesar de que en la película, 'Massimo' asegura haberse encargado del problema, no está claro qué fue lo que hizo, dando pie a una posible venganza.

Laura podría estar muerta o haber sido secuestrada por la mafia, lo que daría pie a otra película. - Instagram

