Todo lo que tienes que saber sobre el drama entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía

Una de las relaciones más tóxicas de la farándula es sin duda la de Alejandra Guzmán y su hija Frida. La última ha llegado a decir: “Una cosa es parir y otra es ser madre”. Los ataques de madre e hija son seguidos muy de cerca por el mundo artístico. Ambas se arremeten mutuamente cada vez que tienen la oportunidad y nosotros te contamos todo sobre el drama que ellas viven.

Hace tiempo que la relación entre La Guzmán y su única hija, Frida Sofía, está prácticamente rota. Los dimes y diretes comenzaron en 2018 y el detonante de la rivalidad fue la supuesta relación entre Alejandra y Christian Estrada, exnovio de Frida.

“Lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel”, escribió la hija de la cantante en una historia de Instagram. Quien señaló que Alejandra Guzman prefería estar acompañada de su ex y aceptarle mariachis que compartir con ella.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía cada vez más distantes

“Ni el cel me contestó. Al final prefirió estar con el que era mi novio…”, escribió la joven cantante y entrenadora personal. Ese fue solo el inicio de un tobellino de disputas entre madre e hijas que ha escandalizado a la opinión pública. Por su parte, Alejandra Guzmán ha contestado que su relación con Christian Estrada es estrictamente profesional. Pero, cada vez que pueden, abren fuego una contra la otra.

“Yo me siento tranquila porque no es mi cepa. Yo me siento tranquila porque jamás haría eso en mi vida. No necesito hacerlo”. Esto fue lo que confesó Alejandra Guzmán en una entrevista del programa “Suelta la Sopa”.

No obstante que Frida Sofía es la única hija de Alejandra Guzmán, tal parece que nunca le perdonará lo que ella considera fue una traición. Constantemente desparrama su rabia contra su madre en cada declaración y la reconciliación parece imposible cada día más.

