Sin pijama: Esta es la rutina de belleza que Thalía sigue en la cuarentena

Que una diva como Thalía permanezca todo el día en pijama es algo impensado y así ella lo ha hecho saber. En medio de una reciente entrevista la mexicana confesó que prefiere huir de esa tentación y mantenerse activa.

En definitiva, parece que le ha dado resultado. Desde que comenzó la cuarentena la intérprete de "No me acuerdo" se ha convertido en la reina de las redes sociales, especialmente TikTok, donde ha compartido material divertido e impulsado retos virales.

Eso se logra con proactividad por lo que la esposa de Tommy Mottola prefiere levantarse temprano, continuar sus rutinas, adelantar algunos proyectos, ayudar a sus hijos con los deberes escolares y por supuesto, ponerse guapa.

“No, no, no, en pijama no. Jamás en fodonga o en pijama todo el día… ¡no!”, reveló de forma divertida en una entrevista con Univisión de acuerdo con Hola México.

Thalia promocionando sus productos en cuarentena. - In

“Después de mis dos, tres cafés, ya viene todo lo que es la cara, el pelo, me fascina ponerme todo y ya después siento que ya tengo cara, ya me puse el filtro, ¡y vámonos!”, agregó en la videollamada.

Arreglarse funciona como terapia para Thalía, quien se siente mejor y con más ánimo que cuando viste el uniforme oficial de quedarse en casa: la pijama, y que hemos visto en varias piezas que comparte en internet, dejándonos grandes ideas de estilo.

Paulina Sodi, la guapa sobrina de Thalía que brilla como conductora de televisión y que pocos conocen Alejada del espectáculo y centrada más en el ámbito periodístico, destaca por su talento.

“A hacer ejercicio, hacer algo, inventarme el día”, contó sobre el resto de quehaceres que ocupan su nueva normalidad mientras se controlan los casos de coronavirus en Estados Unidos.

Asimismo agregó que para ella mantener la actividad física es fundamental no solo por razones estéticas sino porque le devuelven el bienestar emocional, en especial el yoga, que espera darle más espacio entre sus rutinas.

"Ahora intercalo un poco mis pesas que también me encantan; me gusta correr, caminar, brincar, todo eso, pero sí tengo que retomar más mi yoga. Lo amo", finalizó.

Te recomendamos en video: