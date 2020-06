Los últimos días del crimen: la nueva película de acción que está brillando en Netflix

Nadie sabe el porqué del éxito de Los últimos días del crimen, la nueva película de acción de Netflix. Con las peores críticas recibidas para una de sus producciones en este año, su popularidad la tiene entre las más vistas, un caso de estudio muy peculiar.

Y es que el gusto por el cine es muy subjetivo, sin embargo, los críticos y expertos lo tienen muy claro: no se trata ni de cerca de una de las mejores producciones del servicio de streaming aunque de momento lleva más de una semana en los primeros puestos del ránking.

7 series de Netflix inspiradas en hechos reales que no puedes dejar de ver Estas atrapantes historias parecen ficción por sus increíbles repercursiones.

El largometraje sigue la historia de un asaltante, interpretado por el venezolano Édgar Ramírez, que ejecuta un último plan antes de que el gobierno de Estados Unidos active una señal que alterará las mentes y eliminará la conducta criminal.



Esta es una adaptación de un cómic que lleva el mismo nombre trasladado a Netflix bajo la visión de Karl Gajdusek, productor de la primera temporada de Stranger Things y en la dirección de Oliver Megaton, quien estuvo detrás de las películas más famosas de Liam Neeson.

Según El Español, en reconocidos portales de cine como Rotten Tomatoes, el resultado de la crítica especializada es de un 0% sobre 100. Asimismo en la web Metacritic obtuvo un 16 sobre 100, solo un ejemplo de cómo ha sido destrozada.

Los últimos días del crimen. - Instagram

No obstante, eso no ha se ha visto reflejado en popularidad pues está entre las líderes en reproducciones, cuestión que también puede explicarse por el algoritmo de Netflix. Prestigio y popularidad no son sinónimos, apuntan desde ABC.

Aunque curiosamente tampoco ha habido grandes inversiones en publicidad ni un elenco estelar que atraiga a las masas, para los usuarios ha sido un filme que les ha brindado entretenimiento a lo largo de sus casi dos horas y media de duración.

Te recomendamos en video: