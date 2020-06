Netflix: Protagonistas de The Help recomiendan NO ver la película para entender el racismo

En las últimas semanas Netflix ha reportado un alza en visualizaciones en aquellos contenidos que tratan el tema de racismo y discriminación, especialmente en Estados Unidos, donde se ha incrementado un fuerte debate al respecto.

Por este motivo películas, series y documentales que giran alrededor de esa problemática están liderando las listas de reproducciones como es el caso de The Help, un largometraje estrenado en 2011.

Con la participación de Emma Stone y Viola Davis, su argumento trata sobre una joven en Misisipi que durante los años sesenta está decidida a ser escritora y entrevistar a las mujeres negras que trabajan con las familias prominentes para contar sus historias.

Pero ahora son las propias protagonistas las que te recomiendan que no veas el material. ¿Por qué? Porque en su criterio, no retrata fielmente el sufrimiento de los afroamericanos en la búsqueda de la igualdad.

Según la revista Glamour Davis, que interpreta a Aibillen Clark, reconoció que en el film no se se escucharon las voces de las protagonistas negras, quienes supuestamente le daban vida a la historia, arrepintiéndose de tomar el papel.

Una de las explicaciones para esto, conforme con el mismo medio, es que se trata de una novela escrita por una mujer blanca y llevada a la gran pantalla por un hombre blanco, quienes tocaron el tema superficialmente.

También Bryce Dallas Howard, una de las antagonistas de la película, dejó de lado a Historias Cruzadas como se le conoce en Latinoamérica, de su selección de producciones recomendadas a través de Twitter para nutrirse en el tema.

Stories are a gateway to radical empathy and the greatest ones are catalysts for action. Here are a handful of powerful, essential, masterful films and shows that center Black lives, stories, creators, and / or performers. More: https://t.co/9uJr4jrxZA pic.twitter.com/T9SYRTdGZf

— Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) June 8, 2020