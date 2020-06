La película The Help sube a la cima de Netflix, a nueve años de su estreno, tras polémica de racismo

Es indiscutible que The Help fue una película exitosa hace nueve años. Pero su tiempo había pasado Ahora en medio de las protestas contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, es el flme más visto en el servicio de streaming Netflix.

La película dramática de época, llamada Criadas y señoras en España, e Historias cruzadas en Latinoamérica, fue un éxito crítico y comercial, obteniendo cuatro nominaciones a los Premios Oscar de la Academia, incluyendo en la codiciada categoría de Mejor Película.

Así lo reseñó Daily Mail, donde detallan que la cinta basada en la novela homónima de Kathryn Stockett ha sido criticada por dejar de lado la perspectiva de personajes negros como las empleadas Aibileen (interpretada por la actriz Viola Davis) y Minny (Octavia Spencer).

La posición de la protagonista

Tan así, que la propia protagonista del filme, Viola Davis, reconoció en una entrevista que este es un papel que lamenta haber interpretado en su carrera.

The Help película - Instagram

"¿Alguna vez he hecho roles de los que me haya arrepentido? Tengo y The Help está en esa lista. Pero no en términos de la experiencia y las personas involucradas porque todos fueron geniales. Las amistades que formé son las que tendré por el resto de mi vida.

Tuve una gran experiencia con estas otras actrices, que son seres humanos extraordinarios", reconoció Davis en conversación con The New York Times en 2018.

"Simplemente sentí que al final del día no se escucharon las voces de las criadas. Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellas son mi abuela. También mi madre".

Y agregó: "Yo yo sé que si haces una película en donde toda la premisa es que quieres saber cómo se siente trabajar para gente blanca y criar hijos en el año 1963, quiero escuchar cómo realmente te sientes al respecto. Nunca escuché eso durante el transcurso de la película".

