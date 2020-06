La confesión de María José sobre por qué no podía ser madre: “Mi cuerpo atacaba a los bebés”

El éxito de María José es cada vez más notorio. Sin duda, está buscando dejar huella en el programa “La voz de México”. Se ve feliz y contenta. No obstante, no todo ha sido color de rosas en su vida. El ser madre era un anhelo que no podía hacer realidad debido a una extraña situación. “Mi cuerpo atacaba a los bebés”, confesó.

La intérprete de “Me equivoqué” se desahogó con el público a través del programa “En casa de Mara”, conducido por Mara Patricia Castañeda. Allí la joven cantante explicó que antes de tener a su hija Valeria pasó por momentos sumamente dolorosos. Tuvo tres abortos.



“Valeria en mi vida es un milagro, el amor que yo le tengo no vino de inmediato”, dijo María José en el programa televisivo al expresar el sentimiento que tiene hacia la única hija que ha podido lograr.

“Lloré mucho”

María José reveló que estuvo desde 2012 tratando de tener hijos con su esposo Mauricio García. Luego de grabar su disco “De noche en España” y terminar su gira promocional, la cantante decidió que era hora de tener bebés, pero no se imaginó la pesadilla que le esperaba.

Luego de varios intentos, quedó en cinta. “Fue un embarazo normal. Tenemos un show en Monterrey y regreso con sangrado. (…) Al día siguiente eran 07:00 de la mañana y yo estaba en el hospital haciéndome un legrado", relató la cantante.

La cantante señaló que, entonces, tenía tres meses de embarazo y fue traumático porque no se lo había contado a nadie. Encontró refugio en un cachorro San Bernardo que le obsequió su papá. “La perra me cayó del cielo porque fue divina; nos vino a rescatar a Mauricio y a mí. Sí lloré mucho”, aseguró.

El trauma y la bendición

Meses después de la traumática experiencia María José volvió a quedar embarazada. Pero la felicidad nuevamente fue fugaz. Al acudir a una visita de rutina con el médico, éste le contó que había tenido un aborto.



“Mi cuerpo piensa que los bebés eran un cuerpo extraño y los tenía que atacar, como si fueran una bacteria, entonces hacía una trombosis, mataba la oxigenación del bebé y se morían”, relató la artista.

Posteriormente, quedó embarazada de dos bebés. Pero a uno le dejó de latir el corazón, mientras que la otra, Valeria, vino al mundo sana y salva. “Cuando nació dije: ‘¿Qué es esto? ¿De quién es?’. Me fui como enamorando como un papá o una madre de un hijo adoptado. Tenía miedo de perderla, hasta no ver no creer. Me fui enamorando poco a poquito”, contó María José, quien después de las experiencias traumáticas que vivió y de por fin recibir la bendición de ser madre, prefiere no volver a intentarlo más. “Hoy por hoy creo que primero mi salud y cuidar a la mamá de Valeria”, dijo.

