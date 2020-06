Bárbara de Regil confesó varios secretos de su vida sexual a José Eduardo Derbez

Bárbara de Regil celebró su cumpleaños número 33 en medio de la pandemia pero aprovechó la ocasión especial para conectarse en una charla en línea con José Eduardo Derbez, al quien le contó detalles insospechados de su vida.

La influencer de la vida fitness participó en el juego "Yo nunca, nunca" para el canal de YouTube del hijo de Eugenio Derbez, que trata sobre hacer confesiones y una vez ahí decidió de forma divertida sincerarse.

"Me dice: 'No me mandes eso, vengo con los choferes'. Es para que no se te olvide lo que hay en tu casa, papá", dijo Regil tras asegurar que se enviaba mensajes sexuales con su esposo, en una de las tantas preguntas subidas de tono, conforme con Milenio.

También reveló que se disfrazó para su pareja y que tuvo relaciones íntimas en un elevador.

Bárbara de Regil. - Instagram

De igual manera se rió de sí misma tras expresar que en una ocasión confundió a su ginecólogo con el productor Fernando Sariñana, por tener el mismo nombre, a quien le envió un mensaje por una duda sobre su menstruación.

"Mi ginecólogo se llama Fernando Septien, y tengo guardado Fernando S. y Fernando Sariñana, papá de Ximena Sariñana, el productor, director, amigo, le envié un mensaje, pensando que era mi ginecólogo", inició la actriz de cine y televisión mexicana.

"Entonces, yo le puse al productor: 'Fer, es que me está bajando muchísimo, entonces no sé qué hacer…'. De repente veo que me contesta: 'No sé qué contestarte', y yo pensé: ¿Cómo no va a saber que contestarme si es mi ginecólogo y él recetó la pastilla?", justo antes de darse cuenta de su error, dijo alegremente.

"Yo además le expliqué todo acerca de mi menstruación. Todo", dijo Bárbara de Regil, a quien no le quedó de otra que disculparse.

