Entre lágrimas, Bárbara de Regil se disculpa por el error que cometió en redes sociales

Bárbara de Regil se ha convertido en tendencia esta semana por un video en el que aconseja a quienes sufren de violencia que "respiren profundo", despertando un gran descontento.

"Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten".

La activista Lydia Cacho y otros influencers también señalaron a Bárbara, abriendo un debate en torno a su "falta de entendimiento" sobre el tema.

Bárbara no se quedó callada y momentos después publicó un mensaje en el que pedía perdón y aseguró que el mensaje fue malentendido debido a que el video estaba cortado.

"Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR. Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video . Que me parece importante". En la última parte del video, la actriz dice: "Ámate tanto que cuando alguien te trate mal te des cuenta. No es normal, no está bien, no es parte de. Está mal que alguien te trate mal".

A pesar de intentar corregir su error, las redes no perdonaron por lo que la actriz aprovechó la oportunidad para hablar en el programa Ventaneando.

"Ustedes saben que si algo soy es sincera. No puedo vivir justificándome y dándo explicación de todo porque me vuelvo viral por muchas cosas y de pronto es muy desgastante", comienza Bárbara. "Me pareció importante que me abran un espacio para ofrecer una disculpa, porque no fue mi intención, no iba por esa linea. Se salió de contexto, me malentendí, lo dije mal".

El problema fue que más que una "motivación", muchos tomaron el discurso de Bárbara como una forma de minimizar la violencia de género que se vive en México y el mundo.

Por ello, la actriz recalcó en Ventaneando que ella siempre ha buscado apoyar a las mujeres, especialmente porque también ha sufrido de violencia.

"Yo siempre he apoyado a las mujeres fui mamá soltera, tengo una niña de 16 años, yo también sufrí mucho yo también he sufrido violencias desde los 12 años y por supuesto que entiendo a todas las mujeres y me duele mucho".

Bárbara afirmó que al decir que "respiraran profundo", ella se refería a problemas cotidianos en casa, en donde se puede hablar con amor para llegar a acuerdos y evitar que la situación escalara. También reiteró que el sufrimiento que vivió, la convirtió en la mujer que es ahora.

"Me duele mucho darme cuenta cómo haces nueve cosas increíbles y una que hago tontamente, soy campaña de odio. la gente parece que no conoce realmente quién soy" (…) Básicamente crecí sola y eso hace la mujer que soy hoy y esas cosas hacen que hoy siempre les diga a las mujeres tú puedes, ámate, quiérete"

Bárbara de Regil fue muy criticada por un mensaje sobre la violencia de género, ¡con lágrimas y en exclusiva aclara la polémica! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/aYWyyoCJaP — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 4, 2020

Los conductores del programa no cuestionaron a la actriz pero Pati Chapoy aprovechó para darle unos consejos para evitar que algo así vuelva a suceder.

"Sí tienes que tomar en cuenta que te equivocaste y te has disculpado a través de las redes, lo estás haciendo ahora con humildad. En este tiempo de confinamiento se ha aumentado la violencia intrafailiar y es momento de que se levante la voz en contra de eso. En tu caso que tienes tantos seguidores sería bueno que reviertas esta situación. Sería bueno que alguien checara antes lo que estás comentando antes de subirlo para que no vuelva a suceder una cosa como esta"

