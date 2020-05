Kylie Jenner estuvo envuelta en una polémica este viernes luego que la revista Forbes la acusara de mentir sobre su fortuna para ser considerada como una multimillonaria.

La famosa revista incluso la eliminó de su lista de multimillonarios tras asegurar que "infló el valor de su negocio de cosméticos durante años".

Este viernes fue publicado en la revista el artículo con el título "Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire (‘Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria’)", indicaron que la familia creó declaraciones de impuestos que “probablemente fueron falsificadas”.

"Lo más probable es que el negocio nunca fue tan grande para empezar, y los Jenner han estado mintiendo sobre ello desde 2016, incluyendo haber llevado a que su contable presentara números falsos en la declaración de la renta. (…) Aunque no podemos probar que esos documentos sean falsos (aunque es probable), lo claro es que la gente de Kylie ha estado mintiendo", afirmó la revista.

Kylie Jenner no se queda callada y así responde a las acusaciones de Forbes de mentir sobre su fortuna

Ante este escándalo, Kylie no se ha quedado callada y respondió de la manera más contundente, restándole peso a dichas acusaciones.

"¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. 'Incluso crear declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas", es su prueba? Entonces, ¿PENSASTE que fueron falsificados? como en realidad lo que estoy leyendo", dijo a través de su cuenta de Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Pero desestimó todo asegurando que se encuentra feliz con su vida y no necesita nada más. "Pero está bien soy bendecida más allá de mis años, tengo una hija hermosa y un negocio exitoso y estoy perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en cuánto dinero tengo".

but okay 🤍 i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i’m doing perfectly fine. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

