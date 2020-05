Forbes se lanzó contra Kylie Jenner: asegura que no es billonaria y que creó una "red de mentiras"

Escándalo total en el clan de Kardashian-Jenner. Y es que la revista Forbes lanzó una bomba contra una miembro de la familia, específicamente de Kylie Jenner de 22 años.

El artículo del medio acusa a la joven empresaria de crear una “red de mentiras” para “inflar” el tamaño de su empresa y éxito.

“Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es billonaria”. Este es el título de la publicación, que asegura que la menor del clan Kardashian y su familia mintió “sobre las cifras de la compañía y falsificó declaraciones de impuestos para alcanzar el estatus de multimillonaria”.

Según Forbes, la familia Kardashian-Jenner proporcionó documentos que mostraban que los ingresos anuales de la compañía de Kylie en estos años se encontraban entre $307 millones y $ 360 millones por año. Sin embargo, ahora la publicación revela que los números reales fueron de $125 millones para 2018, $177 millones para 2017 y que en 2016, la misma publicación no quiso revelar el número pues consideraron que 'fue muy exagerado'.

El año pasado fue la misma revista que nombró a Kylie Jenner la multimillonaria más joven tras vender su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics, al magnate de la belleza COTY.

En su cuenta de Twitter, la socialité aseguró que "¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí".

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020