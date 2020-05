Lady Gaga estrena "Chromatica", el nuevo disco que es un regreso a sus orígenes

Lady Gaga se subió a la ola de los artistas que estrenaron proyectos en medio de la cuarentena, revelando su nueva producción musical "Chromatica", la cual es un regreso a sus orígenes de pop musical y bailable.

Tras mantenerse enfocada en la composición y actuación para la película "A Star is Born" y otras responsabilidades, Gaga liberó su nuevas 16 canciones a todas las plataformas de streaming, ya disponibles.

De hecho, en ese coqueteo con la industria cinematográfica ganó el Óscar a la mejor canción original con "Shallow" y el Globo de Oro en la misma categoría.

En los últimos años había estado experimentando con otros géneros como el country y jazz a través de algunos sencillos, pero en esta ocasión quiso encender las pistas de baile en el retorno de la gran diva del pop de los últimos años.

La presentación del álbum de Gaga. - Instagram

"Se trata de todos los colores, todos los sonidos… hablamos de inclusión y de la vida", explicó la cantante en el comunicado oficial del lanzamiento del álbum, según La Nación.

De la pieza ya se conocía "Stupid Love", teniendo gran receptividad en las carteleras del medio pero también ofreció colaboraciones con Ariana Grande en "Rain on me", Elton John y Blackpink conforme con la agencia EFE.

Reencuentro consigo misma

Stefani Joanne Angelia Germanotta, su nombre real, también declaró que en medio de la propuesta de formar un universo de electropop multicolor, pudo encontrar espacio para sanar viejas heridas.

Un cineasta de origen mexicano dirigió el video de Lady Gaga y Ariana Grande. Mira quién es. Robert Rodríquez dirigió el video de Rain on me

“El disco habla de curar y ser valiente. Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía”, avisó en una entrevista de acuerdo con La República.

"Chromatica" significa el sexto disco de su carrera después de saltar a la fama con The Fame en 2008, seguido por Born This Way en 2011, Art Pop dos años más tarde, la colaboración con Tony Bennett Cheek to Cheek en 2014 y Joanne en 2016.

